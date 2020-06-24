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Дожди затопили Ровно: вода с лестниц лилась водопадом (видео)

STYLERЖизнь    24.06.2020 - 11:52
Дожди затопили Ровно: вода с лестниц лилась водопадом (видео)
В Ровно бушевала непогода (фото: dsns.gov.ua)

Сильные ливни затопили город Ровно

В Ровно 23 июня прошли сильные ливни. В городе водными потоками затопило дома, дворы и улицы. Ситуация осложнялась тем, что во время работы коммунальщиков осадки не прекращались.

Мощный ливень накрыл Ровно под вечер. Некоторые автомобили глохли посреди дороги, потому что не могли преодолеть водную преграду. Она была местами выше колес. Некоторые машины вытаскивали спасатели. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Вода из лестниц в центре города лилась словно водопадом. Спасатели пожарными мотопомпами взялись откачивать воду из подтопленных домовладений. Пока что неизвестно, сколько убытков городу принесла такая непогода.

В Ровно дожди затопили улицы и дома (ТСН)

Отметим, что мощное наводнение сейчас наблюдается в западных регионах страны. Там речки вышли из берегов и затопили села. Сегодня в Ивано-Франковскую область отправился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как мы ранее сообщали, в Черновцах уровень реки Прут превысил критическую отметку.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины дожди
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