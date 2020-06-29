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Ливень затопил еще один популярный курорт Западной Украины (видео)

STYLERЖизнь    29.06.2020 - 14:20
Ливень затопил еще один популярный курорт Западной Украины (видео)
Ливень затопил курорт Моршин (иллюстративное фото: РБК-Украина)

От ливня пострадал курорт во Львовской области

От непогоды пострадал еще один популярный курорт Западной Украины, известный своими целебными минеральными водами. Речь идет о Моршине, улицы которого превратились в реки в воскресенье, 28 июня.

Видео с последствиями непогоды разместили в Instagram-паблике Стрий спільнота твого міста.

Спасатели говорят, что на линию 101 поступило сообщение про затопление подвалов в четырех санаторно-гостиничных комплексах и местном Дворце культуры. Об єтом сообщили в областном ГСЧС.

Ливень затопил еще один популярный курорт Западной Украины (видео)

Моршин пострадал от ливня (скрин: instagram.com)

"Бойцы пожарно-спасательного отделения откачали 142 кубометра воды из подвалов трех комплексов. Во Дворце культуры и гостинице работы не проводили - уровень воды упал самостоятельно", - рассказали в ГСЧС.

Пользователи сети с иронией отнеслись к затоплению, ведь непогода не наделала столько беды в городе, как в Закарпатье.

"Сезон плавання відкритий"; "Огооо... Терміново запасаємось гумовими чоботами"; "Нарешті я побачила той невеликий фонтан біля Бювету повним по вінця", - пишут в сети.

Моршин затопило ливнем (видео: instagram.com/stryi_spilnota_tvogo_mista)

Ранее от непогоды на Западной Украине сильно пострадал еще один курортный город - Буковель в Ивано-Франковской области.

Как мы писали, погода в июле принесет жару и засуху, синоптики обновили прогноз.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины наводнениепроисшествие
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