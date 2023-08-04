Мариновані кабачки на зиму. Найпростіший і найсмачніший рецепт

Сезон кабачків в Україні - зараз у повному розпалі. Це чудовий час, щоб законсервувати овочі, тим більше їх ціна залишається дуже доступною, а смак порадує вас узимку.

У Telegram-каналі "Домашня консервація. Кулінарія" поділилися простим та смачним рецептом кабачків у маринаді.

Що вам знадобиться

5 кілограмів кабачків

Зелень (кріп, парасольки кропу, якщо є листя хрону, листя смородини, вишні, малини).

Гвоздика обов'язково, вона надає особливої нотки

Чорний перець горошок

Запашний перець горошок

Лавровий лист

Часник

Маринад на 3 літри води:

Цукор 380 грамів

Сіль 140 грамів

Оцет 9% 350 грамів

Як законсервувати кабачки

Насамперед простерилізуйте банки, попередньо помивши їх із содою, потім поставте в холодну духовку й увімкніть її на 130°, потримайте там хвилин 20. Потім вимкніть і зачекайте, щоб трохи охолонули.

Дістаньте з духовки й покладіть у банки зелень, кабачки, спеції та часник.

Залийте окропом по самий верх і прикрийте кришками, потім вилийте цю воду хвилин через 10 в раковину і залийте окропом 2 рази, через 10 хвилин вилийте цю воду і залийте маринадом. Закрийте кришками, переверніть банки, і нехай стоять у теплі до повного охолодження.