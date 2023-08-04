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Мариновані кабачки на зиму. Найпростіший і найсмачніший рецепт

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П'ятниця 04 серпня 2023 13:39
Мариновані кабачки на зиму. Найпростіший і найсмачніший рецепт Фото: Рецепт маринованих кабачків на зиму (1000.menu)
Автор: Людмила Жукова

Сезон кабачків в Україні - зараз у повному розпалі. Це чудовий час, щоб законсервувати овочі, тим більше їх ціна залишається дуже доступною, а смак порадує вас узимку.

У Telegram-каналі "Домашня консервація. Кулінарія" поділилися простим та смачним рецептом кабачків у маринаді.

Що вам знадобиться

  • 5 кілограмів кабачків
  • Зелень (кріп, парасольки кропу, якщо є листя хрону, листя смородини, вишні, малини).
  • Гвоздика обов'язково, вона надає особливої нотки
  • Чорний перець горошок
  • Запашний перець горошок
  • Лавровий лист
  • Часник

Маринад на 3 літри води:

  • Цукор 380 грамів
  • Сіль 140 грамів
  • Оцет 9% 350 грамів

Як законсервувати кабачки

Насамперед простерилізуйте банки, попередньо помивши їх із содою, потім поставте в холодну духовку й увімкніть її на 130°, потримайте там хвилин 20. Потім вимкніть і зачекайте, щоб трохи охолонули.

Дістаньте з духовки й покладіть у банки зелень, кабачки, спеції та часник.

Залийте окропом по самий верх і прикрийте кришками, потім вилийте цю воду хвилин через 10 в раковину і залийте окропом 2 рази, через 10 хвилин вилийте цю воду і залийте маринадом. Закрийте кришками, переверніть банки, і нехай стоять у теплі до повного охолодження.

Раніше ми ділилися рецептом кабачків, які виходять як ананаси.

Читайте також про те, як законсервувати ідеальні малосольні огірки.

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