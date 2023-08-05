Маринуем огурчики с кетчупом чили: вы влюбитесь в этот рецепт
Маринованные огурцы с кетчупом чили - это полюбившаяся многими закуска, потому что она способна "взорвать" ваши вкусовые рецепторы.
Рецептом поделилась фудблогер под ником diali_cooking в своем Instagram.
Ингредиенты
Для приготовления хрустящих огурцов вам понадобятся
- вода - 7 ст.
- огурцы
- уксус - 1 ст.
- соль - 2 ст. л.
- сахар - 1 ст.
- кетчуп чили - 8 ст. л.
- укроп, листья хрена, чеснок, перец горошком - по вкусу
Как готовить
Сначала огурцы следует хорошо промыть, отрезать кончики и оставить на два часа в воде. Дальше добавьте уксус, соль, сахар и кетчуп и воду в кастрюлю и кипятите в течение пяти минут.
В чистые банки положите укроп, хрен, чеснок, перец и огурчики и залейте горячим маринадом. Накройте крышками и кипятите в течение 10 минут.
Закрутите банки, переверните верх дном и накройте теплым полотенцем. Оставьте до полного охлаждения.
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