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Маринуем огурчики с кетчупом чили: вы влюбитесь в этот рецепт

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Суббота 05 августа 2023 07:30
Маринуем огурчики с кетчупом чили: вы влюбитесь в этот рецепт Как консервировать огурцы (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

Маринованные огурцы с кетчупом чили - это полюбившаяся многими закуска, потому что она способна "взорвать" ваши вкусовые рецепторы.

Рецептом поделилась фудблогер под ником diali_cooking в своем Instagram.

Ингредиенты

Для приготовления хрустящих огурцов вам понадобятся

  • вода - 7 ст.
  • огурцы
  • уксус - 1 ст.
  • соль - 2 ст. л.
  • сахар - 1 ст.
  • кетчуп чили - 8 ст. л.
  • укроп, листья хрена, чеснок, перец горошком - по вкусу

Как готовить

Сначала огурцы следует хорошо промыть, отрезать кончики и оставить на два часа в воде. Дальше добавьте уксус, соль, сахар и кетчуп и воду в кастрюлю и кипятите в течение пяти минут.

В чистые банки положите укроп, хрен, чеснок, перец и огурчики и залейте горячим маринадом. Накройте крышками и кипятите в течение 10 минут.

Закрутите банки, переверните верх дном и накройте теплым полотенцем. Оставьте до полного охлаждения.

Раньше мы писали о том, как приготовить маринованные кабачки на зиму.

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