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Маринуем огурцы по рецепту Клопотенко: кулинар назвал "секретный ингредиент"

Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Известный кулинар Евгений Клопотенко предлагает замариновать хрустящие огурчики на зиму с использованием особенного, "секретного" ингредиента.

Рецептом заготовки победитель МастерШеф поделился на своем сайте.

Этим особенным компонентом, который можно смело добавлять в огурцы, является имбирь. Подойдет, как сухой, так и свежий корень - его можно нарезать слайсами, кубиками или натереть на терке.

" Экспериментируйте и добавляйте пикантный корень к варенью, томатному соусу, аджике, маринованным перцам. Или законсервируйте сам корень имбиря и используйте в приготовлении мясных блюд или соусов", - советует Евгений Клопотенко.

Ингредиенты огурцов с имбирем

На банку 900 мл:

  • 350 г огурцов
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 луковица
  • 2 ч. л. сахара
  • 1,5 ч. л. соли
  • 350 мл воды
  • 1,5 ст. л. уксуса
  • 1/2 ч. л. сушеного имбиря
  • 6 горошин черного перца
  • 2 лавровых листа
  • 2 горошины душистого перца
  • 5 веточек зелени укропа

Фото: Маринованные огурцы по рецепту Клопотенко

Пошаговое приготовление

Тщательно помойте огурцы. Хвостики срезать не нужно. Очистите луковицу и нарежьте большими кусками.

В стерилизованную банку выложите укроп, чеснок, лук, черный перец, лавровый лист, душистый перец, имбирь. Сверху выложите огурцы.

В небольшую кастрюлю влейте воду, всыпьте сахар, соль. Варите примерно 3-5 минут на небольшом огне до растворения. Снимите кастрюлю с огня, влейте уксус, перемешайте.

Залейте маринадом огурцы и закатайте банки стерилизованными крышками.

Ранее мы писали, из-за каких ошибок огурцы в банках покрываются белым налетом.

Также специалисты рассказали, как замариновать огурцы так, чтобы они были готовы уже через четыре часа.

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огурцыЕвгений Клопотенко