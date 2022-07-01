Маринуємо огірки за рецептом Клопотенка: кулінар назвав "секретний інгредієнт"

Цим особливим компонентом, який можна сміливо додавати в огірки, є імбир. Підійде, як сухий, так і свіжий корінь - його можна нарізати слайсами, кубиками або натерти на тертці.

"Експериментуйте і додавайте пікантний корінь до варення, томатного соусу, аджики, маринованих перців. Або законсервуйте сам корінь імбиру і використовуйте в приготуванні м'ясних страв або соусів", - радить Євген Клопотенко.

Інгредієнти огірків з імбиром

На банку 900 мл:

350 г огірків

3 зубчики часнику

1 цибулина

2 ч. л. цукру

1,5 ч. л. солі

350 мл води

1,5 ст. л. оцту

1/2 ч. л. сушеного імбиру

6 горошин чорного перцю

2 лаврових листки

2 горошини запашного перцю

5 гілочок зелені кропу

Фото: мариновані огірки за рецептом Клопотенка

Покрокове приготування

Ретельно помийте огірки. Хвостики зрізати не потрібно. Очистіть цибулину і наріжте великими шматками.

У стерилізовану банку викладіть кріп, часник, цибуля, чорний перець, лавровий лист, запашний перець, імбир. Зверху викладіть огірки.

У невелику каструлю влийте воду, всипте цукор, сіль. Варіть приблизно 3-5 хвилин на невеликому вогні до розчинення. Зніміть каструлю з вогню, влийте оцет, перемішайте.

Залийте маринадом огірки і закатайте банки стерилізованими кришками.