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Маринуємо огірки за рецептом Клопотенка: кулінар назвав "секретний інгредієнт"

Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Світлана Мащенко

Відомий кулінар Євген Клопотенко пропонує замаринувати хрусткі огірочки на зиму з використанням особливого, "секретного" інгредієнта.

Рецептом заготовки переможець МастерШеф поділився на своєму сайті.

Цим особливим компонентом, який можна сміливо додавати в огірки, є імбир. Підійде, як сухий, так і свіжий корінь - його можна нарізати слайсами, кубиками або натерти на тертці.

"Експериментуйте і додавайте пікантний корінь до варення, томатного соусу, аджики, маринованих перців. Або законсервуйте сам корінь імбиру і використовуйте в приготуванні м'ясних страв або соусів", - радить Євген Клопотенко.

Інгредієнти огірків з імбиром

На банку 900 мл:

  • 350 г огірків
  • 3 зубчики часнику
  • 1 цибулина
  • 2 ч. л. цукру
  • 1,5 ч. л. солі
  • 350 мл води
  • 1,5 ст. л. оцту
  • 1/2 ч. л. сушеного імбиру
  • 6 горошин чорного перцю
  • 2 лаврових листки
  • 2 горошини запашного перцю
  • 5 гілочок зелені кропу

Фото: мариновані огірки за рецептом Клопотенка

Покрокове приготування

Ретельно помийте огірки. Хвостики зрізати не потрібно. Очистіть цибулину і наріжте великими шматками.

У стерилізовану банку викладіть кріп, часник, цибуля, чорний перець, лавровий лист, запашний перець, імбир. Зверху викладіть огірки.

У невелику каструлю влийте воду, всипте цукор, сіль. Варіть приблизно 3-5 хвилин на невеликому вогні до розчинення. Зніміть каструлю з вогню, влийте оцет, перемішайте.

Залийте маринадом огірки і закатайте банки стерилізованими кришками.

Раніше ми писали, через які помилки огірки в банках покриваються білим нальотом.

Також фахівці розповіли, як замаринувати огірки так, щоб вони були готові вже через чотири години.

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огурцыЕвгений Клопотенко