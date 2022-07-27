Маринуем огурцы по-французски по украинскому рецепту: один ингредиент меняет все!
Иллюстративное фото: Как замариновать вкусно огурцы (freepik)
Маринованные огурцы по-французски - новый рецепт, который может стать хитом, как когда-то огурцы "чили". Секретным ингредиентом будет "французская" горчица.
Рецептом поделилась известная украинская кулинар-блогер Лилия Цвит.
Ингредиенты на 1 л банку:
- огурцы - 400 г
- чеснок - 1-2 зуб.
- лавровый листок - 1 шт.
- перец чили - 2 кусочка
- перец душистый - 0,5 ч. л
- горчица "французская" - 1 ст. л.
- соль - 1 ст. л
- сахар - 2 ст. л.
- уксус - 2 ст. л
Пошаговая инструкция
- Замочите огурцы в холодной воде на час (больше не надо). Обрежьте кончики.
- Подготовьте банки - достаточно помыть.
- В каждую банку добавьте специи: чеснок, лавровый лист, перец чили, перец душистый, горчицу.
- Заложите огурцы. Сверху добавьте соль, сахар, уксус.
- Наполните каждую банку кипятком и неплотно прикройте крышками.
- Простерилизуйте в кастрюле с водой (5 минут после закипания).
- Закатайте банку, осторожно перекатайте, чтобы содержимое перемешалось.
- Перевернуть банки, закутайте одеялом на сутки. Наши огурцы готовы!
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