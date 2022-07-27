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Маринуем огурцы по-французски по украинскому рецепту: один ингредиент меняет все!

Новина українською →
Среда 27 июля 2022 08:07
Маринуем огурцы по-французски по украинскому рецепту: один ингредиент меняет все! Иллюстративное фото: Как замариновать вкусно огурцы (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Маринованные огурцы по-французски - новый рецепт, который может стать хитом, как когда-то огурцы "чили". Секретным ингредиентом будет "французская" горчица.

Рецептом поделилась известная украинская кулинар-блогер Лилия Цвит.

Ингредиенты на 1 л банку:

  • огурцы - 400 г
  • чеснок - 1-2 зуб.
  • лавровый листок - 1 шт.
  • перец чили - 2 кусочка
  • перец душистый - 0,5 ч. л
  • горчица "французская" - 1 ст. л.
  • соль - 1 ст. л
  • сахар - 2 ст. л.
  • уксус - 2 ст. л

Пошаговая инструкция

  1. Замочите огурцы в холодной воде на час (больше не надо). Обрежьте кончики.
  2. Подготовьте банки - достаточно помыть.
  3. В каждую банку добавьте специи: чеснок, лавровый лист, перец чили, перец душистый, горчицу.
  4. Заложите огурцы. Сверху добавьте соль, сахар, уксус.
  5. Наполните каждую банку кипятком и неплотно прикройте крышками.
  6. Простерилизуйте в кастрюле с водой (5 минут после закипания).
  7. Закатайте банку, осторожно перекатайте, чтобы содержимое перемешалось.
  8. Перевернуть банки, закутайте одеялом на сутки. Наши огурцы готовы!

Ранее мы писали, как приготовить баклажаны в аджике.

Также кулинар рассказала, как приготовить огурцы по-польски.

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