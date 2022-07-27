Маринуємо огірки по-французьки за українським рецептом: один інгредієнт змінює все!
Ілюстративне фото: Як замаринувати смачно огірки (freepik)
Мариновані огірки по-французьки - новий рецепт, який може стати хітом, як колись огірки "чилі". Секретним інгредієнтом буде "французька" гірчиця.
Рецептом поділилася відома українська кулінарка-блогерка Лілія Цвіт.
Інгредієнти на 1 л банку:
- огірки - 400 г
- часник - 1-2 зуб.
- лавровий листок - 1 шт.
- перець чилі - 2 шматочки
- перець духмяний - 0,5 ч. л
- гірчиця "французька" - 1 ст. л.
- сіль - 1 ст. л
- цукор - 2 ст. л.
- оцет - 2 ст. л
Покрокова інструкція
- Замочіть огірки в холодній воді на годину (більше не треба). Обріжте кінчики.
- Підготуйте банки - достатньо помити.
- В кожну банку додайте спеції: часник, лавровий листок, перець чилі, перець духмяний, гірчицю.
- Закладіть огірки. Зверху додайте сіль, цукор, оцет.
- Наповніть кожну банку кип'ятком і нещільно прикрийте кришками.
- Простерилізуйте в каструлі з водою (5 хвилин після закипання).
- Закатайте банку, обережно перекотіть, щоб вміст перемішався.
- Перевернуть банки, закутайте ковдрою на добу. Наші огірки готові!
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