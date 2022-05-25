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Маринованные огурцы за 10 минут: смешайте все и поставьте в холодильник

Скриншот видео: Маринованные огурцы за 10 минут
Автор: Светлана Мащенко

Скоро в Украине стартует сезон консервации, и уже сейчас можно пробовать понемногу себя баловать солеными и маринованными овощами. Предлагаем вам попробовать быстрый рецепт вкуснейших огурчиков. На их приготовление вы потратите минут 10, а через час можно полакомиться хрустящими огурчиками.

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Огурцы - 1 кг
  • Укроп - небольшой пучок
  • Чеснок - 3-4 зубчика (по вкусу)
  • Соль - 1 ч. л.
  • Сахар - 1 ст. л.
  • Уксус 6% - 2 ст. л.
  • Растительное масло - 3 ст. л.

Пошаговое приготовление

Разрежьте огурцы пополам, каждую половину нарежьте на четвертинки.

Мелко нарежьте укроп, измельчите чеснок. Добавьте к огурцам.

Добавьте соль, сахар, уксус, растительное масло.

Хорошо перемешайте, дайте настояться минимум 10-20 минут, а лучше 1 час, в холодильнике.

Ранее кулинар поделилась правильным рецептом дерунов.

Также мы писали, как приготовить рыбу, "как раки", из минтая на сковороде.

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