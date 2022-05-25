Маринованные огурцы за 10 минут: смешайте все и поставьте в холодильник

Скоро в Украине стартует сезон консервации, и уже сейчас можно пробовать понемногу себя баловать солеными и маринованными овощами. Предлагаем вам попробовать быстрый рецепт вкуснейших огурчиков. На их приготовление вы потратите минут 10, а через час можно полакомиться хрустящими огурчиками.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Разрежьте огурцы пополам, каждую половину нарежьте на четвертинки.
Мелко нарежьте укроп, измельчите чеснок. Добавьте к огурцам.
Добавьте соль, сахар, уксус, растительное масло.
Хорошо перемешайте, дайте настояться минимум 10-20 минут, а лучше 1 час, в холодильнике.
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