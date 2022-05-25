RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мариновані огірки за 10 хвилин: змішайте все і поставте в холодильник

Скріншот відео: Мариновані огірки за 10 хвилин
Автор: Світлана Мащенко

Незабаром в Україні стартує сезон консервації, і вже зараз можна пробувати потроху балувати солоними та маринованими овочами. Пропонуємо вам спробувати швидкий рецепт найсмачніших огірків. На їх приготування ви витратите хвилин 10, а через годину можна поласувати хрусткими огірками.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Ингредієнти:

  • Огірки - 1 кг
  • Кріп - невеликий пучок
  • Часник - 3-4 зубчики (за смаком)
  • Сіль - 1 ч. л.
  • Цукор - 1 ст. л.
  • Оцет 6% - 2 ст. л.
  • Рослинна олія - 3 ст. л.

Покрокове приготування

Розріжте огірки навпіл, кожну половину наріжте на четвертинки.

Дрібно наріжте кріп, подрібніть часник. Додайте до огірків.

Додайте сіль, цукор, оцет, олію.

Добре перемішайте, дайте настоятися щонайменше 10-20 хвилин, а краще 1 годину, в холодильнику.

Раніше кулінар поділилася правильним рецептом дерунів.

Також ми писали, як приготувати рибу ,"як раки", з минтая на сковороді.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт