Мариновані огірки за 10 хвилин: змішайте все і поставте в холодильник

Незабаром в Україні стартує сезон консервації, і вже зараз можна пробувати потроху балувати солоними та маринованими овочами. Пропонуємо вам спробувати швидкий рецепт найсмачніших огірків. На їх приготування ви витратите хвилин 10, а через годину можна поласувати хрусткими огірками.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Розріжте огірки навпіл, кожну половину наріжте на четвертинки.
Дрібно наріжте кріп, подрібніть часник. Додайте до огірків.
Додайте сіль, цукор, оцет, олію.
Добре перемішайте, дайте настоятися щонайменше 10-20 хвилин, а краще 1 годину, в холодильнику.
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