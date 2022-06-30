Мариновані кабачки, огірки і баклажани: кращі рецепти солінь від відомого кулінара
Літо - сезон смачних та корисних овочів, які можна не тільки їсти свіжими, а ще й засолити на осінь та зиму.
Як швидко та просто замаринувати кабачки, огірки та баклажани, розповіла відомий український кулінар, переможниця другого сезону МайстерШеф Ліза Глинська.
Мариновані кабачки:
Інгредієнти:
- 1 кг кабачків (цукіні)
- 1 ст. л. солі (без гірки)
- 1 ч. л. цукру (без гірки)
- 4-5 зубчиків часника
- кріп
- лавровий лист
- 1 ст. л. оцту
Спосіб приготування:
1. Беремо 2 невеликі пакети, ставимо їх один в одний. Попередньо миємо кабачки, нарізаємо їх на 8 частин і відправляємо в пакети.
2. Нарізаю кріп не дрібними шматками, відправляю до кабачків.
3. Нарізаю часник, відправляю до кабачків.
4. Додаю лавровий лист, сіль, цукор і оцет.
5. Перемішуємо. Залишаємо в холодильнику і періодично перемішуємо.
6. Через 10-12 годин можна їсти.
Малосольні огірки:
Інгредієнти:
- 1 кг огірків
- 1 ст.л солі (без гірки)
- 1 ч.л цукру (без гірки)
- 4 зубчика часника
- Кріп
Спосіб приготування:
Відправте в пакет кріп, цукор, сіль, вичавлений часник.
Зріжте в огірках "носик", покладіть до пакету. Перемішайте.
Покладіть до холодильнику на 10-12 годин. Перевертайте протягом дня.
Мариновані баклажани:
Інгредієнти:
- 1 кг баклажанів
- 1.5 л води
- 1 ч.л солі (з гіркою)
Маринад:
- 1 л води
- 2.5 ч.л солі (з гіркою)
- 1.5 ст.л цукру (з гіркою)
- 3 ст.л рослиної олії
- 4 ст.л оцту (6%)
- 20 горошин чорного перцю
- 3 зубчика часника
- Дрібка хмелі-сунелі
Спосіб приготування:
Очистіть баклажани, наріжте на невеликі шматочки. Залийте кип‘ятком і додайте сіль.
Накрийте і проваріть 10-15 хв. Злийте воду.
Приготуйте маринад:
- вода+цукор+сіль - перемішайте.
- додайте перець, хмелі-сунелі та олію + часник - перемішайте.
Залийте маринадом баклажани, перемішайте, накрийте плівкою.
В холодильник на 3 години.
Після дістати з маринаду, додати кінзу та кріп.
Готуємо смачні соління з овочей (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
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