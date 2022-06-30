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Мариновані кабачки, огірки і баклажани: кращі рецепти солінь від відомого кулінара

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Четвер 30 червня 2022 15:22
Мариновані кабачки, огірки і баклажани: кращі рецепти солінь від відомого кулінара Мариновані овочі (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Літо - сезон смачних та корисних овочів, які можна не тільки їсти свіжими, а ще й засолити на осінь та зиму.

Як швидко та просто замаринувати кабачки, огірки та баклажани, розповіла відомий український кулінар, переможниця другого сезону МайстерШеф Ліза Глинська.

Мариновані кабачки:

Інгредієнти:

  • 1 кг кабачків (цукіні)
  • 1 ст. л. солі (без гірки)
  • 1 ч. л. цукру (без гірки)
  • 4-5 зубчиків часника
  • кріп
  • лавровий лист
  • 1 ст. л. оцту

Спосіб приготування:

1. Беремо 2 невеликі пакети, ставимо їх один в одний. Попередньо миємо кабачки, нарізаємо їх на 8 частин і відправляємо в пакети.

2. Нарізаю кріп не дрібними шматками, відправляю до кабачків.

3. Нарізаю часник, відправляю до кабачків.

4. Додаю лавровий лист, сіль, цукор і оцет.

5. Перемішуємо. Залишаємо в холодильнику і періодично перемішуємо.

6. Через 10-12 годин можна їсти.

Малосольні огірки:

Інгредієнти:

  • 1 кг огірків
  • 1 ст.л солі (без гірки)
  • 1 ч.л цукру (без гірки)
  • 4 зубчика часника
  • Кріп

Спосіб приготування:

Відправте в пакет кріп, цукор, сіль, вичавлений часник.

Зріжте в огірках "носик", покладіть до пакету. Перемішайте.

Покладіть до холодильнику на 10-12 годин. Перевертайте протягом дня.

Мариновані кабачки, огірки і баклажани: кращі рецепти солінь від відомого кулінара

Мариновані баклажани:

Інгредієнти:

  • 1 кг баклажанів
  • 1.5 л води
  • 1 ч.л солі (з гіркою)

Маринад:

  • 1 л води
  • 2.5 ч.л солі (з гіркою)
  • 1.5 ст.л цукру (з гіркою)
  • 3 ст.л рослиної олії
  • 4 ст.л оцту (6%)
  • 20 горошин чорного перцю
  • 3 зубчика часника
  • Дрібка хмелі-сунелі

Спосіб приготування:

Очистіть баклажани, наріжте на невеликі шматочки. Залийте кип‘ятком і додайте сіль.

Накрийте і проваріть 10-15 хв. Злийте воду.

Приготуйте маринад:
- вода+цукор+сіль - перемішайте.
- додайте перець, хмелі-сунелі та олію + часник - перемішайте.

Залийте маринадом баклажани, перемішайте, накрийте плівкою.

В холодильник на 3 години.

Після дістати з маринаду, додати кінзу та кріп.

Мариновані кабачки, огірки і баклажани: кращі рецепти солінь від відомого кулінараГотуємо смачні соління з овочей (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

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