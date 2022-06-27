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Сезон в разгаре! Как приготовить вкусное варенье из черешни с лимоном и мятой

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Понедельник 27 июня 2022 18:49
Сезон в разгаре! Как приготовить вкусное варенье из черешни с лимоном и мятой Варенье из черешни (freepik)
Автор: Марина Настевич

Сезон черешни в разгаре! Сейчас самое время есть черешню килограммами, но что делать, если ее слишком много? А если она еще и портится? Кстати, красная (или иногда ее называют черная) черешня всегда портится быстрее желтой.

Поэтому именно из нее стоит приготовить вкусное варенье на зиму! Вы можете и желтую использовать, также будет вкусно, просто внешне будет выглядеть иначе.

Прости рецептом варенья из черешни с лимоном и мятой поделилась в Instagram фуд-блогер Дарья Дорошкевич.

Нам понадобится (на 5 баночек варенья по 0,5 л):

  • 2 кг уже очищенной от косточек черешни
  • 1 кг сахара
  • 2 сочных лимона
  • 4 веточки мяты
  • 1 пакетик Желфикса 2:1 (Если есть в наличии, можно и без него)

Способ приготовления:

Очищенную черешню засыпать сахаром, осторожно перемешать. Добавить цедру 2-х лимонов, сок 2-х лимонов и целые веточки мяты.

Поставить на средний огонь, довести до кипения, выключить и оставить на несколько часов или на ночь. Это нужно для того, чтобы варенье насытилось ароматом лимона и мяты.

Сезон в разгаре! Как приготовить вкусное варенье из черешни с лимоном и мятой

Из варенья достать мяту и выбросить. Добавить Желфикс (он сделает ваше варенье более густым), перемешать и варить варенье до кипения, а затем еще 3-5 минут.

Готовое варенье разлить по стерилизованным банкам и закрыть крышками.

Смакуем зимой.

Сезон в разгаре! Как приготовить вкусное варенье из черешни с лимоном и мятойГотовим вкусное варенье из черешни (фото: instagram.com/treskablog)

Важно!

1. Желфикс - единственный надежный загуститель варенья, проверено годами. Либо добавляете его, либо ничего.
2. В варенье мало сахара, но этого количества достаточно, особенно если вы добавите Желфикс. Если сомневаетесь, можете добавить больше сахара, например 1,5 кг на 2 кг ягод.
3. Лимонный сок - тоже консервант. Он помогает варенью не скиснуть.

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