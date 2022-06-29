Коктейль "Молодость мозга": готовим полезный и вкусный освежающий напиток

В летнюю жару можно приготовить вкусный и очень полезный освежающий напиток, который может улучшить работу мозга, память и состояние нервной системы, а также подарит долголетие.

Ингредиенты:

Желток сырой (свежие куриные яйца помыть с мылом)

Молоко (козье, растительное, коровье)

Ягоды (желательно разные)

Листочек мяты

Можно добавить:

чайную ложку смолотых в порошок семян льна, в нем много противовоспалительных растительных омега-3 жиров, обладающих нейрозащитным действием, улучшают состояние капилляров

листик гинкго

чайную ложку порошка лецитина, который полезен для здоровья клеток.

Готовим коктейль:

На дно хорошего стакана кладете лед, а затем слоями осторожно наливаете взбитый с молоком и ягодами желток.

Я сделала три слоя: нижний с шелковицей и смородиной, средний - с земляникой, верхний - только желток и молоко.

Можно добавить половину чайной ложки сахара.

Готовим волшебный коктейль для молодости мозга (фото: instagram.com/dr.skytalinska)

Чем полезен этот напиток:

Желток богат полиненасыщенными жирами, которые обладают противовоспалительными и антитромботическими свойствами. Жиры в желтке такие же, как в оливковом масле, преимущественно олеиновая.



Есть немного полезного холестерина (примерно 1,6%), что обеспечивает нормальную работу нервных клеток и нервных волокон, необходима для выработки желчи для пищеварения, синтеза витамина Д в коже, стероидных гормонов, таких, как эстрогены и тестостерон.



Ягоды богаты полифенолами и витамином С, они уплотняют стенку капилляров, замедляют образование воспалительных молекул NFKB, способствуют долголетию, защищают мозг от потери памяти и интеллекта.

Почему без белков?

Сырые белки содержат белки, которые ухудшают усвоение биотина, и подавляют активность ферментов поджелудочной железы, именно поэтому белок яйца лучше употреблять вареным.