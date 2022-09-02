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Маринованные грибы "как свежие" на зиму: без рассола и с секретным ингредиентом

Коллаж РБК-Украина: маринованные грибы "как свежие" на зиму
Автор: Светлана Мащенко

Маринованные грибочки зимой - невероятно вкусная закуска. Особенно подойдут к вашему столу короли леса - белые грибы.

Как их приготовить так, чтобы они были, как свежие, рассказали на YouTube-канале Сім'я Григоряк.

Ингредиенты:

  • Грибы
  • Перец горошком
  • Лавровый лист
  • Соль, перец молотый, уксус
  • Аспирин (наш секретный ингредиент)

Пошаговое приготовление

Очистите грибы, порежьте крупными кусками, потому что они увариваются. Хорошо промойте "в нескольких водах".

Проварите минут 15, промойте и поставьте снова вариться.

Добавьте перец горошком, несколько лавровых листиков, луковицу.

Проварите минут 40. Слейте воду.

Посолите (1 ч. л. на две литровые банки) и поперчите по вкусу, перемешайте.

В литровую банку залейте столовую ложку уксуса, наложите грибы и положите сверху таблетку аспирина.

Прикройте крышками и простерилизуйте в кастрюле 40-55 минут.

Закатайте наши грибочки. Переверните, можно не закутывать.

Такие грибы будут как свежие, поэтому их надо добавлять и в салаты, и со сметаной готовить. Уксус и соль почти не будут ощущаться. А благодаря таблетке аспирина грибы будут стоять.

Ранее мы писали, как заквасить капусту со свеклой на зиму.

Также рассказывали про идеальный маринад для любых грибов по рецепту от карпатского грибника.

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