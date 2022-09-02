Маринованные грибы "как свежие" на зиму: без рассола и с секретным ингредиентом

Ингредиенты:

Грибы

Перец горошком

Лавровый лист

Соль, перец молотый, уксус

Аспирин (наш секретный ингредиент)

Пошаговое приготовление

Очистите грибы, порежьте крупными кусками, потому что они увариваются. Хорошо промойте "в нескольких водах".

Проварите минут 15, промойте и поставьте снова вариться.

Добавьте перец горошком, несколько лавровых листиков, луковицу.

Проварите минут 40. Слейте воду.

Посолите (1 ч. л. на две литровые банки) и поперчите по вкусу, перемешайте.

В литровую банку залейте столовую ложку уксуса, наложите грибы и положите сверху таблетку аспирина.

Прикройте крышками и простерилизуйте в кастрюле 40-55 минут.

Закатайте наши грибочки. Переверните, можно не закутывать.

Такие грибы будут как свежие, поэтому их надо добавлять и в салаты, и со сметаной готовить. Уксус и соль почти не будут ощущаться. А благодаря таблетке аспирина грибы будут стоять.