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Идеальный маринад для любых грибов: рецепт от карпатского грибника

Новина українською →
Вторник 23 августа 2022 11:58
Идеальный маринад для любых грибов: рецепт от карпатского грибника Маринованные грибы (скриншот: YouTube/Onyshkevychi)
Автор: Светлана Мащенко

Маринованные грибы - вкуснейшая закуска зимой, которую стоит заготавливать уже сейчас, с началом грибного сезона. И кто, как не карпатские грибники, лучше знает, как правильно готовить грибочки.

Рецептом поделились на YouTube-канале Onyshkevychi.

Авторы рецепта говорят, что с таким маринадом можно закрывать разные грибы: белые, лисички, опята.

Составляющие:

  • вода - 1 л
  • уксус - 50 мл
  • соль - 3 ч. л.
  • сахар - 2 ст. л.
  • лавровый лист, перец горошком

Дополнительно: уксус - 1 ст. л. на 1 л. б., или 1 ч. л. на 0,5. л. б.

Идеальный маринад для любых грибов: рецепт от карпатского грибника

Такими будут наши грибочки (скриншот: YouTube/Onyshkevychi)

Пошаговое приготовление

Зачистите и порежьте грибы, если надо. Сильно мелко не режьте, потому что грибы увариваются.

Положите грибы в кастрюлю, залейте воду (на 2-3 пальца выше грибов). Тщательно соберите пену, которая будет образовываться во время нагрева и закипания.

Варите грибы час на умеренном огне.

Залейте в чистую кастрюлю 1 литр воды, 50 мл уксуса, соль и сахар по рецепту. Все перемешайте и доведите до кипения.

Слейте грибы на дуршлаг. Заложите в банки по лавровому листочку, штук по 7 горошин черного перца (можно смесь). Заложите в банки грибы (неплотно). Залейте маринадом.

Накройте неплотно крышками, поставьте банки в кастрюлю на стерилизацию (для банок 0,75 л - 20 минут).

После стерилизации добавьте поверх грибов уксус. Закатайте банки, переверните до остывания.

Ранее мы писали про рецепт маринованных шампиньонов. Их можно есть сразу или закатывать в банки.

Также читайте, как приготовить пикантные кабачки "карри" на зиму.

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