Мариновані гриби "як свіжі" на зиму: без розсолу і з секретним інгредієнтом

Мариновані грибочки взимку - неймовірно смачна закуска. Особливо пасуватимуть до вашого столу королі лісу - білі гриби.
Як їх приготувати так, щоб вони були, як свіжі, розповіли на YouTube-каналі Сім'я Григоряк.
Очистіть гриби, поріжте крупними шматками, бо вони уварюються. Добре промийте в "кількох водах".
Проваріть хвилин 15, промийте і поставте знову варитися.
Додайте перець горошком, кілька лаврових листочків, цибулину.
Проваріть хвилин 40. Злийте воду.
Посоліть (1 ч. л. на дві літрові банки) і поперчіть за смаком, перемішайте.
В літрову банку залийте столову ложку оцту, накладіть гриби і покладіть зверху таблетку аспірину.
Прикрийте кришками і простерилізуйте в каструлі 40-55 хвилин.
Закатайте наші грибочки. Переверніть, можна не закутувати.
Такі гриби будуть як свіжі, тому їх треба додавати і в салати, і зі сметаною готувати. Оцет і сіль майже не будуть відчуватися. А завдяки пігулці аспірину гриби будуть стояти.
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