Мариновані гриби "як свіжі" на зиму: без розсолу і з секретним інгредієнтом

Інгредієнти:

Гриби

Перець горошком

Лавровий лист

Сіль, перець мелений, оцет

Аспірин (наш секретний інгредієнт)

Покрокове приготування

Очистіть гриби, поріжте крупними шматками, бо вони уварюються. Добре промийте в "кількох водах".

Проваріть хвилин 15, промийте і поставте знову варитися.

Додайте перець горошком, кілька лаврових листочків, цибулину.

Проваріть хвилин 40. Злийте воду.

Посоліть (1 ч. л. на дві літрові банки) і поперчіть за смаком, перемішайте.

В літрову банку залийте столову ложку оцту, накладіть гриби і покладіть зверху таблетку аспірину.

Прикрийте кришками і простерилізуйте в каструлі 40-55 хвилин.

Закатайте наші грибочки. Переверніть, можна не закутувати.

Такі гриби будуть як свіжі, тому їх треба додавати і в салати, і зі сметаною готувати. Оцет і сіль майже не будуть відчуватися. А завдяки пігулці аспірину гриби будуть стояти.