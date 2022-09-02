Маринованные грибы "как свежие" на зиму: без рассола и с секретным ингредиентом
Маринованные грибочки зимой - невероятно вкусная закуска. Особенно подойдут к вашему столу короли леса - белые грибы.
Как их приготовить так, чтобы они были, как свежие, рассказали на YouTube-канале Сім'я Григоряк.
Ингредиенты:
- Грибы
- Перец горошком
- Лавровый лист
- Соль, перец молотый, уксус
- Аспирин (наш секретный ингредиент)
Пошаговое приготовление
Очистите грибы, порежьте крупными кусками, потому что они увариваются. Хорошо промойте "в нескольких водах".
Проварите минут 15, промойте и поставьте снова вариться.
Добавьте перец горошком, несколько лавровых листиков, луковицу.
Проварите минут 40. Слейте воду.
Посолите (1 ч. л. на две литровые банки) и поперчите по вкусу, перемешайте.
В литровую банку залейте столовую ложку уксуса, наложите грибы и положите сверху таблетку аспирина.
Прикройте крышками и простерилизуйте в кастрюле 40-55 минут.
Закатайте наши грибочки. Переверните, можно не закутывать.
Такие грибы будут как свежие, поэтому их надо добавлять и в салаты, и со сметаной готовить. Уксус и соль почти не будут ощущаться. А благодаря таблетке аспирина грибы будут стоять.
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