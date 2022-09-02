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Мариновані гриби "як свіжі" на зиму: без розсолу і з секретним інгредієнтом

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П'ятниця 02 вересня 2022 14:45
Мариновані гриби "як свіжі" на зиму: без розсолу і з секретним інгредієнтом Колаж РБК-Україна: Мариновані гриби "як свіжі" на зиму
Автор: Світлана Мащенко

Мариновані грибочки взимку - неймовірно смачна закуска. Особливо пасуватимуть до вашого столу королі лісу - білі гриби.

Як їх приготувати так, щоб вони були, як свіжі, розповіли на YouTube-каналі Сім'я Григоряк.

Інгредієнти:

  • Гриби
  • Перець горошком
  • Лавровий лист
  • Сіль, перець мелений, оцет
  • Аспірин (наш секретний інгредієнт)

Покрокове приготування

Очистіть гриби, поріжте крупними шматками, бо вони уварюються. Добре промийте в "кількох водах".

Проваріть хвилин 15, промийте і поставте знову варитися.

Додайте перець горошком, кілька лаврових листочків, цибулину.

Проваріть хвилин 40. Злийте воду.

Посоліть (1 ч. л. на дві літрові банки) і поперчіть за смаком, перемішайте.

В літрову банку залийте столову ложку оцту, накладіть гриби і покладіть зверху таблетку аспірину.

Прикрийте кришками і простерилізуйте в каструлі 40-55 хвилин.

Закатайте наші грибочки. Переверніть, можна не закутувати.

Такі гриби будуть як свіжі, тому їх треба додавати і в салати, і зі сметаною готувати. Оцет і сіль майже не будуть відчуватися. А завдяки пігулці аспірину гриби будуть стояти.

Раніше ми писали, як заквасити капусту з буряком на зиму.

Також розповідали про ідеальний маринад для будь-яких грибів за рецептом від карпатського грибника.

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