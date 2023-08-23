Маринований смажений солодкий перець: закрутіть його в банку на зиму і точно не пошкодуєте

Основні компоненти всіх консервацій на зиму – це сезонні овочі та фрукти. Саме вони потім відмінно підходять як доповнення до будь-якої зимової страви або ж можна їх використовувати як заготівлю для приготування чогось смачненького.

Смажений солодкий маринований перець - одна з таких корисних закруток. Як його приготувати, розповіли у YouTube-каналі "Порадник".

Що вам знадобиться:

Болгарський солодкий перець

Часник

Зелень петрушки

У кожну банку:

Цукор – 1 ст. ложка

Сіль – 0,5 ч. ложки

Оцет 9% - 25 мл

Як приготувати маринований перець

Солодкий перець миємо, чистимо і ріжемо смужками. Для гарної консервації рекомендується вибирати перець різного кольору – червоний, жовтий, зелений.

Розігріваємо сковороду на середньому вогні, додаємо олію і викладаємо підготовлений перець. Обсмажуємо на середньому вогні з кожного боку під кришкою. Смажити перець треба до готовності.

Часник подрібнюємо у блендері до однорідної кашки. Для цієї консервації варто брати банки об'ємом 0,5 л або 1 літр. Банки ретельно моєму та сушимо.

У підготовлені банки викладаємо обсмажений перець та періодично додаємо часник. Перець утрамбовуємо у банки досить щільно. Зверху кладемо зелень петрушки - гілочку на кожну банку.

У кожну банку насипаємо цукор, сіль, вливаємо оцет. Далі заливаємо окріп, по плічка банки. Накриваємо кришками. Банки ставимо у широку каструлю з теплою водою та стерилізуємо 5 хвилин. Після цього закручуємо кришки та перевертаємо банки догори дном. Накриваємо теплою ковдрою та залишаємо на добу.