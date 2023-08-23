Маринований смажений солодкий перець: закрутіть його в банку на зиму і точно не пошкодуєте
Основні компоненти всіх консервацій на зиму – це сезонні овочі та фрукти. Саме вони потім відмінно підходять як доповнення до будь-якої зимової страви або ж можна їх використовувати як заготівлю для приготування чогось смачненького.
Смажений солодкий маринований перець - одна з таких корисних закруток. Як його приготувати, розповіли у YouTube-каналі "Порадник".
Що вам знадобиться:
- Болгарський солодкий перець
- Часник
- Зелень петрушки
У кожну банку:
- Цукор – 1 ст. ложка
- Сіль – 0,5 ч. ложки
- Оцет 9% - 25 мл
Як приготувати маринований перець
Солодкий перець миємо, чистимо і ріжемо смужками. Для гарної консервації рекомендується вибирати перець різного кольору – червоний, жовтий, зелений.
Розігріваємо сковороду на середньому вогні, додаємо олію і викладаємо підготовлений перець. Обсмажуємо на середньому вогні з кожного боку під кришкою. Смажити перець треба до готовності.
Часник подрібнюємо у блендері до однорідної кашки. Для цієї консервації варто брати банки об'ємом 0,5 л або 1 літр. Банки ретельно моєму та сушимо.
У підготовлені банки викладаємо обсмажений перець та періодично додаємо часник. Перець утрамбовуємо у банки досить щільно. Зверху кладемо зелень петрушки - гілочку на кожну банку.
У кожну банку насипаємо цукор, сіль, вливаємо оцет. Далі заливаємо окріп, по плічка банки. Накриваємо кришками. Банки ставимо у широку каструлю з теплою водою та стерилізуємо 5 хвилин. Після цього закручуємо кришки та перевертаємо банки догори дном. Накриваємо теплою ковдрою та залишаємо на добу.
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