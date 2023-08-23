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Маринованный жареный сладкий перец: закрутите его в банку на зиму и точно не пожалеете

Среда 23 августа 2023 08:31
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Маринованный жареный сладкий перец: закрутите его в банку на зиму и точно не пожалеете Как сделать маринованный жареный перец на зиму (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Основные компоненты всех консерваций на зиму - это сезонные овощи и фрукты. Именно они потом отлично подходят как дополнение к любому зимнему блюду или же можно их использовать как заготовку для приготовления чего-нибудь вкусненького.

Жареный маринованный сладкий перец - одна из таких полезных закруток. Как его приготовить, рассказали в YouTube-канале "Порадник".

Что вам понадобится:

  • Болгарский сладкий перец
  • Чеснок
  • Зелень петрушки

В каждую банку:

  • Сахар - 1 ст. ложка
  • Соль - 0,5 ч. ложки
  • Уксус 9% - 25 мл

Как приготовить маринованный перец

Сладкий перец моем, чистим и режем полосками. Для красивой консервации рекомендуется выбирать перец разного цвета - красный, желтый, зеленый.

Разогреваем сковороду на среднем огне, добавляем растительное масло и выкладываем подготовленный перец. Обжариваем на среднем огне с каждой стороны, под крышкой. Жарить перец нужно до готовности.

Чеснок измельчаем в блендере до однородной кашицы. Для этой консервации стоит брать банки объемом 0,5 л или 1 литр. Банки тщательное моем и сушим.

В подготовленные банки выкладываем обжаренный перец и периодически добавляем чеснок. Перец утрамбовываем в банки довольно плотно. Сверху кладем зелень петрушки - по веточке на каждую банку.

В каждую банку насыпаем сахар, соль, вливаем уксус. Далее заливаем кипяток, по плечики банки. Накрываем крышками. Банки ставим в широкую кастрюлю с теплой водой и стерилизуем 5 минут. После этого закручиваем крышки и переворачиваем банки вверх дном. Накрываем теплым одеялом и оставляем на сутки.

Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить самую простую и бюджетную заготовку на зиму для борща.

А еще рассказывали о том, как сделать маринованные огурцы без стерилизации.

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