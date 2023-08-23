Маринованный жареный сладкий перец: закрутите его в банку на зиму и точно не пожалеете
Основные компоненты всех консерваций на зиму - это сезонные овощи и фрукты. Именно они потом отлично подходят как дополнение к любому зимнему блюду или же можно их использовать как заготовку для приготовления чего-нибудь вкусненького.
Жареный маринованный сладкий перец - одна из таких полезных закруток. Как его приготовить, рассказали в YouTube-канале "Порадник".
Что вам понадобится:
- Болгарский сладкий перец
- Чеснок
- Зелень петрушки
В каждую банку:
- Сахар - 1 ст. ложка
- Соль - 0,5 ч. ложки
- Уксус 9% - 25 мл
Как приготовить маринованный перец
Сладкий перец моем, чистим и режем полосками. Для красивой консервации рекомендуется выбирать перец разного цвета - красный, желтый, зеленый.
Разогреваем сковороду на среднем огне, добавляем растительное масло и выкладываем подготовленный перец. Обжариваем на среднем огне с каждой стороны, под крышкой. Жарить перец нужно до готовности.
Чеснок измельчаем в блендере до однородной кашицы. Для этой консервации стоит брать банки объемом 0,5 л или 1 литр. Банки тщательное моем и сушим.
В подготовленные банки выкладываем обжаренный перец и периодически добавляем чеснок. Перец утрамбовываем в банки довольно плотно. Сверху кладем зелень петрушки - по веточке на каждую банку.
В каждую банку насыпаем сахар, соль, вливаем уксус. Далее заливаем кипяток, по плечики банки. Накрываем крышками. Банки ставим в широкую кастрюлю с теплой водой и стерилизуем 5 минут. После этого закручиваем крышки и переворачиваем банки вверх дном. Накрываем теплым одеялом и оставляем на сутки.
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