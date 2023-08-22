Хрумкі огірки без стерилізації: найпростіший рецепт корисної закрутки

Смачні та хрусткі огірочки стануть чудовим доповненням до будь-якої страви взимку. Саме тому влітку ми намагаємося зробити якнайбільше баночок із консервацією. Часом у нас не вистачає терпіння та часу, щоб виконати всі необхідні процедури, оскільки стерилізація овочів триває кілька годин.

Як зробити смачні та хрусткі огірки без стерилізації, розповіли на YouTube-каналі "Порадник".

Що вам знадобиться

Для однієї банки об'ємом 3 літри вам потрібно взяти:

Огірки

Морква – 1 шт.

Цибулина - 2 шт.

Часник - 1 головка

По 1 листочку - хрін, смородина, вишня, лавровий

Парасолька кропу

Сіль – 5 ч. ложок

Цукор - 10 ч. ложок

Оцет - 100 г

Як готувати огірки

Всі інгредієнти потрібно добре помити та очистити від шкірки. Банку добре миємо. Моркву ріжемо смужками та складаємо на дно банки.

Туди ж додаємо цибулю, часник, листя та парасольку кропу. Далі в банку складаємо помиті та підготовлені огірки.

Заливаємо банки окропом та накриваємо кришкою. Через 15 хвилин воду зливаємо в каструлю і додаємо сіль, цукор та оцет.

Доводимо розсіл до кипіння і знову заливаємо в банки. А потім закочуємо кришкою.

Банки прибираємо в сухе та прохолодне місце.