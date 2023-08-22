Хрумкі огірки без стерилізації: найпростіший рецепт корисної закрутки
Смачні та хрусткі огірочки стануть чудовим доповненням до будь-якої страви взимку. Саме тому влітку ми намагаємося зробити якнайбільше баночок із консервацією. Часом у нас не вистачає терпіння та часу, щоб виконати всі необхідні процедури, оскільки стерилізація овочів триває кілька годин.
Як зробити смачні та хрусткі огірки без стерилізації, розповіли на YouTube-каналі "Порадник".
Що вам знадобиться
Для однієї банки об'ємом 3 літри вам потрібно взяти:
- Огірки
- Морква – 1 шт.
- Цибулина - 2 шт.
- Часник - 1 головка
- По 1 листочку - хрін, смородина, вишня, лавровий
- Парасолька кропу
- Сіль – 5 ч. ложок
- Цукор - 10 ч. ложок
- Оцет - 100 г
Як готувати огірки
Всі інгредієнти потрібно добре помити та очистити від шкірки. Банку добре миємо. Моркву ріжемо смужками та складаємо на дно банки.
Туди ж додаємо цибулю, часник, листя та парасольку кропу. Далі в банку складаємо помиті та підготовлені огірки.
Заливаємо банки окропом та накриваємо кришкою. Через 15 хвилин воду зливаємо в каструлю і додаємо сіль, цукор та оцет.
Доводимо розсіл до кипіння і знову заливаємо в банки. А потім закочуємо кришкою.
Банки прибираємо в сухе та прохолодне місце.
До речі, раніше ми розповідали про те, який секретний інгредієнт допомагає зробити хрусткими огірки.
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