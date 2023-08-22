ua en ru
Вт, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хрумкі огірки без стерилізації: найпростіший рецепт корисної закрутки

Вівторок 22 серпня 2023 08:01
UA EN RU
Хрумкі огірки без стерилізації: найпростіший рецепт корисної закрутки Рецепт огірків хрустких без стерилізації (Кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Смачні та хрусткі огірочки стануть чудовим доповненням до будь-якої страви взимку. Саме тому влітку ми намагаємося зробити якнайбільше баночок із консервацією. Часом у нас не вистачає терпіння та часу, щоб виконати всі необхідні процедури, оскільки стерилізація овочів триває кілька годин.

Як зробити смачні та хрусткі огірки без стерилізації, розповіли на YouTube-каналі "Порадник".

Що вам знадобиться

Для однієї банки об'ємом 3 літри вам потрібно взяти:

  • Огірки
  • Морква – 1 шт.
  • Цибулина - 2 шт.
  • Часник - 1 головка
  • По 1 листочку - хрін, смородина, вишня, лавровий
  • Парасолька кропу
  • Сіль – 5 ч. ложок
  • Цукор - 10 ч. ложок
  • Оцет - 100 г

Як готувати огірки

Всі інгредієнти потрібно добре помити та очистити від шкірки. Банку добре миємо. Моркву ріжемо смужками та складаємо на дно банки.

Туди ж додаємо цибулю, часник, листя та парасольку кропу. Далі в банку складаємо помиті та підготовлені огірки.

Заливаємо банки окропом та накриваємо кришкою. Через 15 хвилин воду зливаємо в каструлю і додаємо сіль, цукор та оцет.

Доводимо розсіл до кипіння і знову заливаємо в банки. А потім закочуємо кришкою.

Банки прибираємо в сухе та прохолодне місце.

До речі, раніше ми розповідали про те, який секретний інгредієнт допомагає зробити хрусткими огірки.

А також ми писали про те, як приготувати сиру аджику за рецептом Клопотенка.

Читайте РБК-Україна в Google News
консервация заготовка продуктов запасы на зиму