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Маринований перець з капустою та виноградом на зиму: так ви ще не готували

Фото: Перець (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Що може бути смачніше за солодкий перець, маринований з міксом овочів? Пропонуємо вам приготувати чудову закуску на зиму.

Рецептом поділилися на каналі Дача. Сад і город.

Інгредієнти

  • перець червоний
  • цвітна капуста
  • виноград
  • корінь селери
  • зелень петрушки
  • морква
  • хрін

Для розсолу:

  • оцет - 1 л
  • вода - 1 л
  • сіль - 120 г

Покрокове приготування

Відберіть зрілі червоні перці правильної форми, помийте і видаліть насіння, вирізавши вістрям ножа невеликий круглий отвір навколо плодоніжки так, щоб не пошкодити перець.

Підготовлені перці опустіть на 1 хвилину у підсолену воду для розм'якшення.

Всередину кожного перцю покладіть суміш із дрібно нарізаного кореня селери, зелені петрушки та по одному суцвіттю цвітної капусти.

Наповнені перці укладіть у посуд отвором вгору.

Між ними помістіть невеличкі грона винограду, моркву, селеру, скибочки хрону.

Потім залийте кип'яченим маринадом.

Зверху притисніть гнітом з тонких дощечок, щоб овочі занурилися в розсіл на 3-6 см. Посуд накривають і зберігають у прохолодному приміщенні.

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