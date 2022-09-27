Маринованный перец с капустой и виноградом на зиму: так вы еще не готовили

Что может быть вкуснее сладкого перца, маринованного с миксом овощей? Предлагаем вам приготовить отличную закуску на зиму.
Рецептом разделились на канале Дача. Сад і город.
Для рассола:
Отберите зрелые красные перцы правильной формы, помойте и удалите семена, вырезав острием ножа небольшое круглое отверстие вокруг плодоножки так, чтобы не повредить перец.
Подготовленные перцы опустите на 1 минуту в подсоленную воду для размягчения.
Внутрь каждого перца уложите смесь из мелко нарезанного корня сельдерея, зелени петрушки и по одному соцветию цветной капусты.
Наполненные перцы уложите в посуду отверстием вверх.
Между ними поместите небольшие гроздья винограда, морковь, сельдерей, ломтики хрена.
Затем залейте кипяченым маринадом.
Сверху прижмите грузом из тонких дощечек, чтобы овощи погрузились в рассол на 3-6 см. Посуду накрывают и хранят в прохладном помещении.
Раньше мы писали, как сделать быструю квашеную капусту в банках.
Также читайте как заквасить капусту со свеклой на зиму целыми кусочками.