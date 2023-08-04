Мариновані кабачки на зиму. Найпростіший і найсмачніший рецепт

Сезон кабачків в Україні - зараз у повному розпалі. Це чудовий час, щоб законсервувати овочі, тим більше їх ціна залишається дуже доступною, а смак порадує вас узимку.
У Telegram-каналі "Домашня консервація. Кулінарія" поділилися простим та смачним рецептом кабачків у маринаді.
Маринад на 3 літри води:
Насамперед простерилізуйте банки, попередньо помивши їх із содою, потім поставте в холодну духовку й увімкніть її на 130°, потримайте там хвилин 20. Потім вимкніть і зачекайте, щоб трохи охолонули.
Дістаньте з духовки й покладіть у банки зелень, кабачки, спеції та часник.
Залийте окропом по самий верх і прикрийте кришками, потім вилийте цю воду хвилин через 10 в раковину і залийте окропом 2 рази, через 10 хвилин вилийте цю воду і залийте маринадом. Закрийте кришками, переверніть банки, і нехай стоять у теплі до повного охолодження.
Раніше ми ділилися рецептом кабачків, які виходять як ананаси.
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