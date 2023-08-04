Маринованные кабачки на зиму. Самый простой и вкуснейший рецепт

Сезон кабачков в Украине - сейчас в полном разгаре. Это отличное время, чтобы законсервировать овощи, тем более их цена остается очень доступной, а вкус порадует вас зимой.
В Telegram-канале "Домашня консервація. Кулінарія" поделились простым и вкусным рецептом кабачков в маринаде.
Маринад на 3 литра воды:
Первым делом простерилизуйте банки, предварительно помыв их с содой потом поставьте в холодную духовку и включите ее на 130°, подержите там минут 20. Потом выключите и подождите, чтобы немного остыли.
Достаньте из духовки и уложите в банки зелень, кабачки, специи и чеснок.
Залейте все кипятком по самый верх и прикройте крышками, затем вылейте эту воду минут через 10 в раковину и залейте кипятком 2 раза, через 10 минут вылейте эту воду и залейте маринадом. Закройте крышками, переверните банки, и пусть стоят в тепле до полного остывания.
Ранее мы делились рецептом кабачков, которые получаются, как ананасы.
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