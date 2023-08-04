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Маринованные кабачки на зиму. Самый простой и вкуснейший рецепт

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Пятница 04 августа 2023 13:39
Маринованные кабачки на зиму. Самый простой и вкуснейший рецепт Фото: Рецепт маринованных кабачков на зиму (1000.menu)
Автор: Людмила Жукова

Сезон кабачков в Украине - сейчас в полном разгаре. Это отличное время, чтобы законсервировать овощи, тем более их цена остается очень доступной, а вкус порадует вас зимой.

В Telegram-канале "Домашня консервація. Кулінарія" поделились простым и вкусным рецептом кабачков в маринаде.

Что вам понадобится

  • 5 килограммов кабачков
  • Зелень (укроп, зонтики укропа, если есть листья хрена, листья смородины, вишни, малины).
  • Гвоздика обязательно, она придает особую нотку
  • Черный перец горошек
  • Душистый перец горошек
  • Лавровый лист
  • Чеснок

Маринад на 3 литра воды:

  • Сахар 380 граммов
  • Соль 140 граммов
  • Уксус 9% 350 граммов

Как законсервировать кабачки

Первым делом простерилизуйте банки, предварительно помыв их с содой потом поставьте в холодную духовку и включите ее на 130°, подержите там минут 20. Потом выключите и подождите, чтобы немного остыли.

Достаньте из духовки и уложите в банки зелень, кабачки, специи и чеснок.

Залейте все кипятком по самый верх и прикройте крышками, затем вылейте эту воду минут через 10 в раковину и залейте кипятком 2 раза, через 10 минут вылейте эту воду и залейте маринадом. Закройте крышками, переверните банки, и пусть стоят в тепле до полного остывания.

Ранее мы делились рецептом кабачков, которые получаются, как ананасы.

Читайте также о том, как законсервировать идеальные малосольные огурцы.

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