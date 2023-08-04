Маринованные кабачки на зиму. Самый простой и вкуснейший рецепт

Сезон кабачков в Украине - сейчас в полном разгаре. Это отличное время, чтобы законсервировать овощи, тем более их цена остается очень доступной, а вкус порадует вас зимой.

Что вам понадобится

5 килограммов кабачков

Зелень (укроп, зонтики укропа, если есть листья хрена, листья смородины, вишни, малины).

Гвоздика обязательно, она придает особую нотку

Черный перец горошек

Душистый перец горошек

Лавровый лист

Чеснок

Маринад на 3 литра воды:

Сахар 380 граммов

Соль 140 граммов

Уксус 9% 350 граммов

Как законсервировать кабачки

Первым делом простерилизуйте банки, предварительно помыв их с содой потом поставьте в холодную духовку и включите ее на 130°, подержите там минут 20. Потом выключите и подождите, чтобы немного остыли.

Достаньте из духовки и уложите в банки зелень, кабачки, специи и чеснок.

Залейте все кипятком по самый верх и прикройте крышками, затем вылейте эту воду минут через 10 в раковину и залейте кипятком 2 раза, через 10 минут вылейте эту воду и залейте маринадом. Закройте крышками, переверните банки, и пусть стоят в тепле до полного остывания.