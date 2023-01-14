Маринована скумбрія вдома: рецепт, після якого ви більше не купите магазинну

Маринована скумбрія вдома порадує вас пряним смаком і ніжною м'якоттю. Просто візьміть рибку, сіль і трохи спецій, щоб здивувати близьких смакотою.
Рецептом поділилася кулінарка на YouTube-каналі Picantecooking Viktoriya Popin.
Складники
Рибу почистіть, відріжте голови і ретельно помийте.
Розчиніть сіль у воді, в невеликому лотку, та покладіть в нього рибу. Поставте в холодне місце на 8-12 годин. Час від часу рибини потрібно перевертати.
Покладіть усі спеції для маринаду, окрім червоного перцю, до ступки та грубо розітріть. Можете все змолоти до стану грубої крихти у блендері.
В сотейнику змішайте спеції та всі інші інгредієнти для маринаду. Доведіть до кипіння і мішайте до повного розчинення цукру. Зніміть з вогню та остудіть.
Воду з соління риби злийте і залийте скумбрію маринадом, що охолов. Лоток накрийте кришкою і поставте в холодне місце на 48 годин. Час від часу рибу потрібно перевертати.
За дві доби рибка буде готова до вживання.
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