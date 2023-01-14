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Маринована скумбрія вдома: рецепт, після якого ви більше не купите магазинну

Як приготувати мариновану скумбрію вдома (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Маринована скумбрія вдома порадує вас пряним смаком і ніжною м'якоттю. Просто візьміть рибку, сіль і трохи спецій, щоб здивувати близьких смакотою.

Рецептом поділилася кулінарка на YouTube-каналі Picantecooking Viktoriya Popin.

Складники

  • 2 скумбрії
  • 300 мл води
  • 60 г солі
  • 200 мл винного оцту
  • 30 г цукру
  • 1 ч. л. перцю чилі пластівцями
  • 6 горошин білого перцю
  • 6 горошин чорного перцю
  • 1/2 ч. л. зернят коріандру
  • 1/2 ч. л. зернят гірчиці
  • 1 лавровий лист
  • 2 горошини духмяного перцю

Покрокове приготування

Рибу почистіть, відріжте голови і ретельно помийте.

Розчиніть сіль у воді, в невеликому лотку, та покладіть в нього рибу. Поставте в холодне місце на 8-12 годин. Час від часу рибини потрібно перевертати.

Покладіть усі спеції для маринаду, окрім червоного перцю, до ступки та грубо розітріть. Можете все змолоти до стану грубої крихти у блендері.

В сотейнику змішайте спеції та всі інші інгредієнти для маринаду. Доведіть до кипіння і мішайте до повного розчинення цукру. Зніміть з вогню та остудіть.

Воду з соління риби злийте і залийте скумбрію маринадом, що охолов. Лоток накрийте кришкою і поставте в холодне місце на 48 годин. Час від часу рибу потрібно перевертати.

За дві доби рибка буде готова до вживання.

Раніше ми писали, як приготувати скумбрію холодного копчення вдома.

Крім того читайте, як зробити кільку по-одеськи вдома.

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