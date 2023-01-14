Маринованная скумбрия дома: рецепт, после которого вы больше не купите магазинную

Маринованная скумбрия дома порадует вас пряным вкусом и нежной мякотью. Просто возьмите рыбку, соль и немного специй, чтобы удивить близких вкуснятиной
Рецептом поделилась кулинар на YouTube-канале Picantecooking Viktoriya Popin.
Составляющие
Рыбу почистите, отрежьте головы и тщательно помойте.
Растворите соль в воде в небольшом лотке и положите в него рыбу. Поставьте в прохладное место на 8-12 часов. Иногда рыбу нужно переворачивать.
Положите все специи для маринада, кроме красного перца, в ступку и грубо разотрите. Можете все смолоть до состояния грубой крошки в блендере.
В сотейнике смешайте специи и все остальные ингредиенты маринада. Доведите до кипения и мешайте до полного растворения сахара. Снимите с огня и остудите.
Воду из соления рыбы слейте и залейте остывшим маринадом скумбрию. Лоток накройте крышкой и поставьте в прохладное место на 48 часов. Иногда рыбу нужно переворачивать.
Через двое суток рыбка будет готова к употреблению.
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