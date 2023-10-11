10 найоригінальніших та яскравих образів Юлії Саніної, які зводять з розуму

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна протягом всієї своєї кар’єри вміла здивувати публіку неймовірними перевтіленнями. Вона не боїться сміливих образів та змін у зовнішності.

Образ Юлії Саніної на Євробаченні 2023

Відомо, що Саніна була ведучою від України на всесвітньому конкурсі талантів Євробаченні. І саме там Юля змогла вразити кожним своїм образом. Але одна сукня запам’яталась глядачам найбільше.

Саніна одягла чорну шкіряну сукню, низ якої був вогняним. Так, це був лише візерунок вогню, але виглядало це дуже ефектно.

Найоригінальніші образи Юлії Саніної (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Образ у кліпі Сестра

В такому образі Юля ще ніколи не з’являлась на публіці. На ній був білий комбінезон з ієрогліфами, а також пальто-ковдра біло-рожевого кольору і також розмальоване ієрогліфами. Образ вийшов доволі дивним, але він передає суть кліпу та пісні Сестра.

Найоригінальніші образи Юлії Саніної (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Образ на Танцях з зірками

Коли Саніна брала участь у шоу Танці з зірками, вона щоразу приміряла на себе неймовірні образи. Але найбільше вразив образ з фільму Аватар.

Юля настільки вжилась в нього, що її б хотілося побачити не лише на паркеті в цьому амплуа, а ще й у фільмі.

Найоригінальніші образи Юлії Саніної (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Кліп Жива

У цьому кліпі Юля постає справжнім вампіром, її очі неймовірно великі й чорні, а сукня немов з серіалу Сімейка Адамсів. Цей образ було втілити непросто, але Саніна вже має досвід роботи зі складними нарядами та гримом.

Найоригінальніші образи Юлії Саніної (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Концертний образ Юлії Саніної

На одному з концертів у Києві Саніна була одягнена у дуже дивну сукню, вона ніби створена зі шматочків кольорової шкіри, зверху на співачці була одягнена шкіряна курточка. Але найцікавіше - це фігура за спиною Юлі.

Найоригінальніші образи Юлії Саніної (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Образ для кліпу Мелодія

Колись, Юля приміряла на себе образ комонавта. Це виггяладає неймовірно, адже відтворити справжній образ космонавта непросто.

Найоригінальніші образи Юлії Саніної (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Кліп Косатка

Для цього кліпу Юля обрала ніжний образ у білій кольоровій гамі. Спідниця, сорочка з квітами, піджак. Ніби нічого особливого, але в поєднанні з віночком, макіяжем та білим волоссям, яке не притаманне Юлі - образ вийшов неймовірним.

Найоригінальніші образи Юлії Саніної (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Кліп Гора

В цій історії Юля приміряла три неймовірних і різних образи, але поговоримо лише про два особливих.

Коротка зачіска, шкіряна куртка, черевики, чорні очі та меч у руках. Саме в такому образі Юля постає у кліпі Гора і виборює світло у полум’ї за легендою пісні.

А ось у другому образі в цій же історії Саніна приміряє образ чорної нареченої. Співачка одягнула довгу бежеву сукню, чорний плащ та чорну фату. Звісно, макіяж, як завжди був яскравим та з акцентом на губах.

Найоригінальніші образи Юлії Саніної (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Образ неонового демона

Саме так Юля називає свій образ у фіолетових тонах. Яскравий макіяж, фіолетові губи та очі. Блискуча кофтинка і волосся з рожевим відтінком. Цей образ є одним з найяскравіших в арсеналі Юлі.

Найоригінальніші образи Юлії Саніної (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Загалом варто сказати, що Саніна - одна з небагатьох артисток, яка завжди готова експериментувати з образами, оскільки саме це додає їй впевненості в собі та у своїх силах.