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Кейт Міддлтон вийшла у світ в сонячному образі і сережках з трагічною історією (фото)

Середа 11 жовтня 2023 19:13
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Кейт Міддлтон вийшла у світ в сонячному образі і сережках з трагічною історією (фото) Кейт Міддлтон вразила новим чскравим образом (колаж: Styler)
Автор: Юлія Любченко

Кейт Міддлтон не припиняє дивувати публіку своєю вишуканістю та смаком, оскільки її образи завжди дуже грамотні та доречні. І вчора, на зустрічі в Бірмінгемі вона це знову довела.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, в якому вбранні принцеса уельська завітала до Бірмінгему та для чого.

При підготовці матеріалу були використані джерела: Daily Mail, BBC та Instagram принцеси уельської.

Образ Кейт Міддлтон

10 жовтня Кейт разом з чоловіком Вільямом з’явилася на спеціальному форумі під назвою "Досліджуючи наші емоційні світи" у Бірмінгемі, на якому молодь Великої Британії мала змогу розповісти про необхідність ділитися своїми емоціями та почуттями, а не закриватися у собі.

Під час заходу Кейт вийшла на сцену, щоб сказати про важливість подолання негативних стереотипів щодо психічного здоров’я та вразила своїм образом.

Міддлтон була в своєму гірчично-жовтому піджаку від бренду LK Bennett, який вже неодноразово одягала на зустрічі, в чорній блузці з довгими рукавами, чорних широких брюках в стилі палаццо та у класичних туфлях в тон.

Кейт Міддлтон вийшла у світ в сонячному образі і сережках з трагічною історією (фото)

Кейт Міддлтон завітала до Бірмігему у яскравому, але трагічному образі (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Гарним доповненням до образу Кейт стали золоті сережки у формі зірки від бренду Ear Sass, ті самі, які принцеса здобула в якості подарунка на матчі з регбі ще у червні. Тоді тренер регбійного клубу Сара Рентон подарувала сережки принцесі Уельській.

Кейт Міддлтон вийшла у світ в сонячному образі і сережках з трагічною історією (фото)

Трвгічні сережки Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/dresslikeaduchess)

Символізм образу Кейт

І ці сережки стали дуже символічними, адже донька Сари наклала на себе руки після затяжної депресії. Тож, можна сказати, що Міддлтон символізувала аксесуарами тематику зустрічі з молоддю та вшанувала світлу пам'ять молодої дівчини, яка загинула через дипресію і невирішені психологічні проблеми.

І символічними стали не лише сережки, а ще й піджак, точніше, його колір. Він має особливе значення, оскільки гірчично-жовті кольори присутні в логотипах Beyond та Young Minds UK - це благодійні організації, які були присутні на форумі психічного здоров’я для молоді, куди й завітали Кейт Міддлтон з Вільямом.

Кейт Міддлтон вийшла у світ в сонячному образі і сережках з трагічною історією (фото)

Символічний піджак Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/dresslikeaduchess)

Тож, символічність грає дуже важливу роль у побудові образів принцеси уельської. На них звертають увагу та підкреслюють важливість меседжів.

Кейт Міддлтон вийшла у світ в сонячному образі і сережках з трагічною історією (фото)Кейт Міддлтон вийшла у світ в сонячному образі і сережках з трагічною історією (фото)Кейт Міддлтон вийшла у світ в сонячному образі і сережках з трагічною історією (фото)

Кейт Міддлтон завітала до Бірмігему у яскравому, але трагічному образі (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Раніше ми розповідали про те, як Кейт Міддлтон зробила те, що від неї ніхто не очікував.

А також писали про те, що Кейт Міддлтон з жовто-блакитними стрічками на серці завітала до українських дітей в Британії.

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