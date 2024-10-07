Марічка Падалко зізналася, скільки заробляє під час війни і що їй приносить дохід

Зі слів Падалко, її зарплатня на "плюсах" є невеликою. Все залежить від того, який стаж роботи у ведучого і наскільки ця людина є "мегазіркою".

"Я не знаю, яка зарплата у моїх колег. Корпоративна етика не дозволяє розголошувати. Єдиний раз, коли була розголошена моя зарплатня, це я заповнювала електронну декларацію, коли Єгор був депутатом. Тобто з моєї декларації можна було робити висновок, але ті висновки значно перевищували реальні зарплати, тому що в декларацію вноситься все з усіма податками", - поділилася телеведуча.

Марічка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

На той час, каже Марічка, згідно з документами, вона отримувала за свою роботу близько 40000 гривень. Однак ця сума була значно меншою.

Під час війни зарплатня знаменитості - меньше 2000 доларів (82,362 гривень).

Що стосується додаткових джерел доходу Падалки, одним з таких є блогерство. Втім, зараз вона не робить рекламні інтеграції, за які до війни телеведуча отримувала від 1 до 1500 тисяч доларів (39 075 тисяч гривень до 2022 року).

"21-й рік з цієї точки зору був для мене дуже успішний. Я цим дуже пишаюся, тому що я заробляла гроші, платила з них податки. Це був і залишається мій власний ФОП зараз", - розповіла Марічка.

Також зірку багато запрошують на різні конференції в якості модератора. За це вона також отримує додатковий дохід.

Зазначимо, що Марічка Падалко прийшла працювати на канал 1+1 2002 року. Спочатку вона вела спортивні новини "Проспорт", від 2006 року - ведуча ТСН. Також була ведучою ранкового шоу "Сніданок з 1+1" у 2009-2010 роках. Пізніше вела рубрику "Матусин щоденник" у цій програмі. Також була ведучою програми "Марічкин кінозал", де розповідала дітям про мультфільми.