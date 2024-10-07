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Марічка Падалко відверто розповіла, як допомогла рідним відомого актора

Понеділок 07 жовтня 2024 15:02
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Марічка Падалко відверто розповіла, як допомогла рідним відомого актора Аліна Доротюк та Марічка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)
Автор: Катерина Собкова

Зірка "плюсів" Марічка Падалко зізналася, що не знала, хто житиме у її квартирі у місті Жовква (Львівська область), коли здавала її. А вже згодом дізналася зі ЗМІ, що там оселилася родина відомого українського актора Ярослава Шахторіна.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю телеведучої для YouTube-каналу Аліни Доротюк.

"Це така цікава історія", - зазначила Падалко з посмішкою.

Далі вона розповіла, що вже з преси дізналася, що то була родина актора.

"Те, що це родина Ярослава, я дізналася з преси, яка цитувала інтерв'ю з тобою (Аліною Доротюк - ред.). Я не знала, що це родина Ярослава, він мені про це ніколи не говорив", - наголосила знаменитість.

Навіть пресслужба каналу передрукувала цю новину, не взявши у ведучої жодних коментарів.

"Я їм дзвоню і кажу, а чого ви мене не запитали: "Чи це правда?" А вони такі кажуть: "Це ж така хороша новина, ти допомогла родині Ярослава Шахторіна. "Я просто не знала", - розповіла Падалко.

Далі вона докладніше описала ситуацію: її батьки та діти перші півроку після початку повномасштабного вторгнення були у Жовкві, в евакуації.

Тому ведуча була підписана на телеграм-канал "Жовква - переселенці". Потім вона відправила доньок та батьків до Чехії, і квартира залишилася порожньою.

Марічка Падалко відверто розповіла, як допомогла рідним відомого актора

Марічка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"І я зрозуміла, що квартира буде порожня. А в такому містечку мати порожню квартиру в такий час - це якась неправильна річ. Потім я побачила таку пані Марину в цьому чаті, яка шукала квартиру. Я так розумію, вона жила десь в школі. А тоді вже вирішили, що до шкіл мають повернутися діти, і тоді переселенцям сказали "до побачення", - згадала Марічка Падалко.

Потім телеведуча написала цій жінці, розпитала, звідки сім'я. Коли вона дізналася, що вони з Нікополя, а батько боронить Україну на фронті, то вирішила, що це ідеальна родина.

Також вона зазначила, що не багато спілкувалася з цією жінкою, але незабаром дізналася, що вона вже почала ремонтувати під'їзд у будинку.

"Я зрозуміла, що це людина робітничої професії. Вона відразу ж почала ремонтувати під'їзд, штукатурити, наводити лад. І я зрозуміла, що мені дуже приємно, що в мене вдома живуть такі люди", - підсумувала Падалко.

Потім вона була в місті проїздом і зайшла познайомитися. На той момент родина перевезла з Нікополя та своїх батьків. А вже з інтерв'ю Марічка дізналася, що це батьки і дідусь та бабуся актора.

На відео цей момент можна переглянути з 01:31:41.

Що відомо про родину Шахторіна

Як відомо, український актор Ярослав Шахторін, який зіграв роль медбрата Максима у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя", родом із Нікополя.

Марічка Падалко відверто розповіла, як допомогла рідним відомого актора

Актор у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя" (фото: instagram.com/yaroslav_scha)

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну його бабуся та дідусь залишалися в цьому місті, яке постійно обстрілювали, і не хотіли виїжджати, як і багато інших представників старшого покоління. Однак згодом матері актора вдалося вивезти їх, а квартиру, щоб поселити переселенців, виділила відома телеведуча Марічка Падалко.

Сім'я артиста проживає там вже понад 1,5 роки.

Марічка Падалко відверто розповіла, як допомогла рідним відомого актораЯрослав Шахторін, Таїсія Хвостова та Аліна Доротюк (фото: instagram.com/yaroslav_scha)

Раніше Марічка Падалко розповіла, ким був її перший чоловік та чому залишила йому все майно.

Також Падалко показала себе на початку кар'єри.

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