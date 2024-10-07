Маричка Падалко призналась, сколько зарабатывает во время войны и что ей приносит доход

Ведущая телеканала "1+1" Маричка Падалко рассказала о своих заработках и доходах во время войны.

По словам Падалко, ее зарплата на "плюсах" является небольшой. Все зависит от того, какой стаж работы у ведущего и насколько этот человек является "мегазвездой".

"Я не знаю, какая зарплата у моих коллег. Корпоративная этика не позволяет разглашать. Единственный раз, когда была разглашена моя зарплата, это я заполняла электронную декларацию, когда Егор был депутатом. То есть из моей декларации можно было делать вывод, но те выводы значительно превышали реальные зарплаты, потому что в декларацию вносится все со всеми налогами", - поделилась телеведущая.

Маричка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

В то время, говорит Маричка, согласно документам, она получала за свою работу около 40000 гривен. Однако эта сумма была значительно меньше.

Во время войны зарплата знаменитости - менее 2000 долларов (82,362 гривен).

Что касается дополнительных источников дохода Падалки, одним из таких является блогерство. Впрочем, сейчас она не делает рекламные интеграции, за которые до войны телеведущая получала от 1 до 1500 тысяч долларов (39 075 тысяч гривен до 2022 года).

"21-й год с этой точки зрения был для меня очень успешный. Я этим очень горжусь, потому что я зарабатывала деньги, платила с них налоги. Это был и остается мой собственный ФЛП сейчас", - рассказала Маричка.

Также звезду много приглашают на различные конференции в качестве модератора. За это она также получает дополнительный доход.

Отметим, что Маричка Падалко пришла работать на канал 1+1 в 2002 году. Сначала она вела спортивные новости «Проспорт», с 2006 года - ведущая ТСН. Также была ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1" в 2009-2010 годах. Позже вела рубрику "Марічкин дневник" в этой программе. Также была ведущей программы "Маричкин кінозал", где рассказывала детям о мультфильмах.