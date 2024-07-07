Маричка Падалко рассказала, какую новую должность занимает ее муж в ВСУ
Известная телеведущая Маричка Падалко рассекретила новую должность ее мужа Егора Соболева в ВСУ.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для программы "Сніданок з 1+1".
Какую теперь должность занимает Егор Соболев
По словам телеведущей, ее муж теперь является заместителем командира всего отряда спецназначения, где он ранее возглавлял роту БПЛА.
"А это означает частые командировки в Киев для планирования операции, а это еще означает, что мы чаще видимся. Сейчас тяжело всем, потому что никто не видит, когда и как, скажем так", - поделилась журналистка.
Напомним, в 2021 году Соболев получил военную специальность "стрелок". Также он заключал контракт с подразделением территориальной обороны.
В начале полномасштабной войны участвовал в боях за Ирпень.
Муж Падалко был одним из военных, которые освобождали Киевскую область от оккупантов.
К слову, супруги воспитывают троих детей: сына Михаила и дочерей Марию и Екатерину.
Маричка Падалко с детьми (фото: instagram.com/marichkapadalko)
Также у Соболева есть дочь от первого брака Алиса.
Недавно сын Падалко и Соболева Михаил собрал свой первый FPV-дрон.