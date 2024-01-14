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Марго Роббі вирішила зробити паузу в акторській кар’єрі. В чому причина

Марго Роббі (фото: instagram.com/margotrobbieofficial)
Автор: Юлія Любченко

Марго Роббі - зірка голлівудського кінематографу, яка у 2023 році стала головною "Барбі" світу завдяки однойменному фільму, заявила про паузу у кіно-кар'єрі.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю акторки для Deadline.

Марго Роббі заявила про паузу в кар’єрі 

Марго Роббі у новому інтерв’ю зауважила, що після багатьох місяців просування фільму "Барбі" та його показу у кінотеатрах, сама акторка вже встигла набриднути глядачам, тож вирішила на деякий час зробити перерву, адже відчуває, що надпопулярний фільм зробив її дуже помітною для глядачів в усьому світі.

"Я думаю, що наразі всім набридло бачити мене. Мабуть, мені варто на деякий час зникнути з екранів. Чесно кажучи, якби я зняла ще один фільм, люди б сказали: "Знову вона? Ми просто провели з нею ціле літо. Ми подолали це". Я не знаю, що я буду робити далі, але сподіваюся, що це ще трохи", - сказала Роббі.

Водночас акторка додала, що повністю вона не відмовилася від кінематографа, оскільки вирішила зосередитися на роботі у продюсерській компанії LuckyChap, яку вона  заснувала 10 років тому разом зі своїм чоловіком Томом Акерлі.

Марго Роббі заявила про паузу у кар'єрі акторки (фото: instagram.com/deadline)

"Я дійсно хочу бути режисером. Останні сім років я відчуваю, що хочу стати режисером. Але я завжди вважала це привілеєм, а не правом. Я повільно працювала над відчуттям, що заслужила це право бути режисером та відчуваю, що нарешті зараз наближаюся до цього відчуття", - розповіла Марго.

"Продюсування працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень, але з акторської сторони це найдовше, коли я не грала на знімальному майданчику, тому що ми закінчили "Барбі" в жовтні 2022 року. Отже, минув понад рік, відколи я брала участь у зйомках як акторка, і це сталося вперше, не враховуючи період ковіду", - доповнила акторка. 

Марго Роббі заявила про паузу у кар'єрі акторки (фото: instagram.com/deadline)

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