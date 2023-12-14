Марго Роббі показала, як носити шкіряну сукню від українського бренду (фото)

Марго Роббі є однією з тих голлівудських акторок, яка доволі часто обирає одяг від українських дизайнерів та брендів.

Про те, в якій саме сукні засвітилась Марго Роббі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку бренду.

Марго Роббі засвітилась у сукні від українського бренду

Марго є відомою поціновувачкою красивого та стильного одягу. Вона часто виходить у світ в дуже елегантних образах, це можуть бути сукні, костюми й навіть піжами.

Акторка часто обирає речі українських дизайнерів, неодноразово жінка виходила на свої прем’єри та зіркові заходи в цікавих сукнях, які мають “українське коріння”.

Цього разу Роббі вибрала сукню від дизайнерки Мері Фуртас. 33-річна зірка "Барбі" одягла сукню-бандо CHOCO KILLA шоколадного кольору з веганської шкіри зі звабливим розрізом позаду від бренду Cultnaked.

Ця сукня вартує майже 15 тисяч гривень і вона вдало підкреслила її струнку й таку розкішну фігуру. Оскільки сукня підкреслює талію та відкриває зону декольте, шиї та ключиць - а це приваблює погляди.

Також свій досить простий та елегантний образ Марго доповнила сонцезахисними окулярами коричневого кольору з чорною широкою оправою. А також двома досить масивними каблучками на руці.

Марго Роббі у сукні від українського бренду (фото: instagram.com/cultnaked)

Якщо придивитися, то можна помітити, що Роббі зробила свіженький манікюр світло-жовтого кольору, що дуже добре та гармонійно поєднується з колірною гамою в образі, який вибрала зірка культового фільму “Барбі”.

Варто сказати, що одяг українського бренду навіть засвітився в самому фільмі "Барбі", це була піжама, яку створив бренд Sleeper. До речі його також досить часто обирають голлівудські зірки. І Марго Роббі не виключення.

Тож, можна сміливо сказати, що акторка є однією з амбасадорок українських дизайнерів в Америці.