Марго Робби решила сделать паузу в актерской карьере. В чем причина

Марго Робби заявила о паузе в карьере

Марго Робби в новом интервью отметила, что после многих месяцев продвижения фильма "Барби" и его показа в кинотеатрах, сама актриса уже успела надоесть зрителям, поэтому решила на время сделать перерыв, ведь чувствует, что сверхпопулярный фильм сделал ее очень заметной для зрителей во всем мире.

"Я думаю, что всем надоело видеть меня. Пожалуй, мне стоит на время исчезнуть с экранов. Честно говоря, если бы я сняла еще один фильм, люди бы сказали: "Снова она? Мы просто провели с ней все лето. Мы преодолели это". Я не знаю, что я буду делать дальше, но надеюсь, что это еще немного", - сказала Робби.

В то же время, актриса добавила, что полностью она не отказалась от кинематографа, поскольку решила сосредоточиться на работе в продюсерской компании LuckyChap, которую она основала 10 лет назад вместе со своим мужем Томом Акерли.

Марго Робби заявила о паузе в карьере актрисы (фото: instagram.com/deadline)

"Я действительно хочу быть режиссером. Последние семь лет я чувствую, что хочу стать режиссером. Но я всегда считала это привилегией, а не правом. Я медленно работала над ощущением, что заслужила это право быть режиссером и чувствую, что наконец-то сейчас приближаюсь к этому. ощущение", - рассказала Марго.

"Продюсирование работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, но с актерской стороны это дольше всего, когда я не играла на съемочной площадке, потому что мы закончили "Барби" в октябре 2022 года. Итак, прошло более года, с тех пор как я принимала участие в съемках как актриса и это произошло впервые, не считая периода ковида", - дополнила актриса.

Марго Робби заявила о паузе в карьере актрисы (фото: instagram.com/deadline)