Манники з сиром і родзинками: рецепт повітряної страви для легкої вечері

Що потрібно для манників з родзинками і сиром

Щоб приготувати манники для легкої літньої вечері або сніданку, потрібні такі продукти:

манка - 6 ст. л.;

молоко - 0,5 л;

родзинки - 50 г;

сир - 150 г;

яйце - 1 шт.;

борошно - 2-4 ст. л.;

сіль - дрібка;

цукор - 2 ст. л.;

ванільний цукор - 5 г;

олія - для смаження.

Як готувати манники з сиром і родзинками

Почніть приготування манників з начинки. Для цього в невеликій мисці залийте родзинки гарячою водою на хвилин 5. Також родзинки можна просто обробити кип'ятком.

Після цього злийте рідину і розкладіть родзинки на серветці, щоб прибрати зайву вологу.

Перекладіть сир в глибоку миску, додайте 1 ст. л. звичайного цукру і весь підготовлений ванільний цукор. Відділіть жовток від білка, додайте жовток до сиру.

Після цього ретельно розімніть всі інгредієнти начинки, перемішуючи їх. Жовток потрібен, щоб начинка краще трималася і не розвалювалася.

Після цього додайте родзинки - і ще раз вимішайте начинку. Замість родзинок також можна додавати курагу або чорнослив.

Приготуйте начинку для манників (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Для приготування манного тіста спочатку потрібно зварити манку. Влийте холодне молоко в каструлю, всипте 1 ст. л. цукру і сіль. Доведіть молоко до кипіння на невеликому вогні, постійно помішуючи.

Після цього поступово всипте манну крупу, не перестаючи мішати молоко. Це допоможе уникнути грудочок і, відповідно, рівномірно приготувати кашу.

Приготуйте манну кашу для манників (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Для того, щоб зліпити манники, манна каша повинна бути густою і гарячою. Тому каструлю необхідно накрити кришкою під час приготування манного тіста.

Насипте в глибоку тарілку борошно, зачерпніть столовою ложкою манну кашу і перекладіть в борошно. За один раз можна зліпити не більше двох манників - каша швидко холоне і більшу кількість зліпити вкрай складно.

Перекладіть манну кашу в борошно (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Сформуйте з кульки манної каші паляничку, викладіть в середину 1 ч. л. сирної начинки. Швидко заліпіть краї манника, сховавши начинку. Сформуйте зі зліпленого манника "пиріжок".

Для обсмаження манників необхідно добре розігріти пательню з достатньою кількістю олії. Викладіть манники і обсмажте їх до легенької рум'яної скоринки з кожного боку, на середньому вогні.