Манники с творогом и изюмом: рецепт воздушного блюда для легкого ужина

Что нужно для манников с изюмом и творогом

Чтобы приготовить манники для легкого летнего ужина или завтрака, нужны следующие продукты:

манка - 6 ст. л.;

молоко - 0,5 л;

изюм - 50 г;

творог - 150 г;

яйцо - 1 шт.;

мука - 2-4 ст. л.;

соль - щепотка;

сахар - 2 ст. л.;

ванильный сахар - 5 г;

растительное масло - для жарки.

Как готовить манники с творогом и изюмом

Начните приготовление манников с начинки. Для этого в небольшой миске залейте изюм горячей водой на минут 5. Также изюм можно просто обработать кипятком.

После этого слейте жидкость и разложите изюм на салфетке, чтобы убрать лишнюю влагу.

Переложите творог в глубокую миску, добавьте 1 ст. л. обыкновенного сахара и весь подготовленный ванильный сахар. Отделите желток от белка, добавьте желток в творог.

После этого тщательно разомните все ингредиенты начинки, перемешивая их. Желток нужен, чтобы начинка лучше держалась и не разваливалась.

После этого добавьте изюм - и еще раз вымешайте начинку. Вместо изюма можно добавлять курагу или чернослив.

Приготовьте начинку для манников (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Для приготовления манного теста сначала нужно сварить манку. Влейте холодное молоко в кастрюлю, всыпьте 1 ст. л. сахара и соль. Доведите молоко до кипения на небольшом огне, постоянно помешивая.

После этого постепенно всыпьте манную крупу, не переставая мешать молоко. Это поможет избежать комочков и, соответственно, равномерно приготовить кашу.

Приготовьте манную кашу для манников (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Для того чтобы слепить манники, манная каша должна быть густой и горячей. Потому кастрюлю нужно накрыть крышкой во время изготовления манного теста.

Насыпьте в глубокую тарелку муку, зачерпните столовой ложкой манную кашу и переложите в муку. За один раз можно слепить не больше двух манников - каша быстро стынет и большее количество слепить крайне сложно.

Переложите манную кашу в муку (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Сформируйте из шарика манной каши лепешку, выложите в середину 1 ч. л. творожной начинки. Быстро залепите края манника, спрятав начинку. Сформируйте из слепленного манника "пирожок".

Для обжарки манников нужно хорошо разогреть сковороду с достаточным количеством растительного масла. Выложите манники и обжарьте их до легкой румяной корочки с каждой стороны, на среднем огне.