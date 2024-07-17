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Манники с творогом и изюмом: рецепт воздушного блюда для легкого ужина

Среда 17 июля 2024 18:30
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Манники с творогом и изюмом: рецепт воздушного блюда для легкого ужина Как готовить манники с изюмом и творогом (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Автор: Людмила Рябухіна

Манники, которые, вероятно, получили свое название благодаря главному ингредиенту - манной каше - традиционное украинское блюдо. Снаружи манники напоминают пирожки овальной формы, а внутри очень нежные и воздушные.

О том, как приготовить манники с изюмом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСКИЕ ШКВАРКИ".

Что нужно для манников с изюмом и творогом

Чтобы приготовить манники для легкого летнего ужина или завтрака, нужны следующие продукты:

  • манка - 6 ст. л.;
  • молоко - 0,5 л;
  • изюм - 50 г;
  • творог - 150 г;
  • яйцо - 1 шт.;
  • мука - 2-4 ст. л.;
  • соль - щепотка;
  • сахар - 2 ст. л.;
  • ванильный сахар - 5 г;
  • растительное масло - для жарки.

Как готовить манники с творогом и изюмом

Начните приготовление манников с начинки. Для этого в небольшой миске залейте изюм горячей водой на минут 5. Также изюм можно просто обработать кипятком.

После этого слейте жидкость и разложите изюм на салфетке, чтобы убрать лишнюю влагу.

Переложите творог в глубокую миску, добавьте 1 ст. л. обыкновенного сахара и весь подготовленный ванильный сахар. Отделите желток от белка, добавьте желток в творог.

После этого тщательно разомните все ингредиенты начинки, перемешивая их. Желток нужен, чтобы начинка лучше держалась и не разваливалась.

После этого добавьте изюм - и еще раз вымешайте начинку. Вместо изюма можно добавлять курагу или чернослив.

Манники с творогом и изюмом: рецепт воздушного блюда для легкого ужина

Приготовьте начинку для манников (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Для приготовления манного теста сначала нужно сварить манку. Влейте холодное молоко в кастрюлю, всыпьте 1 ст. л. сахара и соль. Доведите молоко до кипения на небольшом огне, постоянно помешивая.

После этого постепенно всыпьте манную крупу, не переставая мешать молоко. Это поможет избежать комочков и, соответственно, равномерно приготовить кашу.

Манники с творогом и изюмом: рецепт воздушного блюда для легкого ужина

Приготовьте манную кашу для манников (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Для того чтобы слепить манники, манная каша должна быть густой и горячей. Потому кастрюлю нужно накрыть крышкой во время изготовления манного теста.

Насыпьте в глубокую тарелку муку, зачерпните столовой ложкой манную кашу и переложите в муку. За один раз можно слепить не больше двух манников - каша быстро стынет и большее количество слепить крайне сложно.

Манники с творогом и изюмом: рецепт воздушного блюда для легкого ужина

Переложите манную кашу в муку (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Сформируйте из шарика манной каши лепешку, выложите в середину 1 ч. л. творожной начинки. Быстро залепите края манника, спрятав начинку. Сформируйте из слепленного манника "пирожок".

Для обжарки манников нужно хорошо разогреть сковороду с достаточным количеством растительного масла. Выложите манники и обжарьте их до легкой румяной корочки с каждой стороны, на среднем огне.

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