Манікюр на весну 2025: топ-5 наймодніших дизайнів, які підкорять ваше серце

Молочний манікюр

Молочний манікюр або, як його ще називають, milky nails - це ідеальний варіант для повсякденного носіння, адже таке покриття виграшно поєднується з будь-яким одягом: і повсякденним, і святковим.

Відтінки молочного можуть бути найрізноманітнішими: від світло-бежевих і напівпрозорих білих і навіть до рожевих. Таке однотонне покриття матиме гарний вигляд як на довгих, так і на коротких нігтях різної форми. Якщо ви хочете додати якусь родзинку до молочного нейл-арту, прикрасьте кожен ніготь невеликим камінцем, намистиною або гель-лаком з блискітками.



Трендовий манікюр на весну (фото: instagram.com/sarasnailfun)

Мікрофренч

Мікрофренч - це стильна, сучасна і надзвичайно елегантна версія класичного френча, яка вже кілька сезонів поспіль тримається в топі манікюрних трендів.

Це манікюр, у якому лінія "посмішки" (кінчик нігтя) малюється дуже тонкою, ледь помітною смужкою. Від класичного френча він відрізняється делікатністю і точністю: тонка лінія - всього кілька міліметрів.



Мікрофренч на весну (фото: instagram.com/motylove_paznokcie)

Французький манікюр із золотом

Французький манікюр або, як його ще називають френч, - один з найпоширеніших і найпопулярніших видів дизайну нігтів, який вже багато десятиліть не втрачає своєї актуальності.

Класичний дизайн має такий вигляд: нігтьову пластину покривають неяскравим бежевим або пастельно-рожевим тоном лаку, а на кінчик нігтя за формою півмісяця наносять білий колір. Однак навесні можна поекспериментувати і зробити "посмішку" золотистим гель-лаком з блискітками.



Цікавий варіант френча (фото: instagram.com/heygreatnails)

Квіткові мотиви

Світлий манікюр з квітковими мотивами - це справжній б'юті-тренд весни, що поєднує в собі ніжність, жіночність і натхнення природою. Можна вибрати пастельні або молочні відтінки з тонким дизайном у вигляді квітів.

Варіацій безліч: маленькі квіточки в стилі мінімалізму, акварельні бутони або гілочки, об'ємні 3D-елементи або наклейки, малюнки на одному-двох нігтях.



Квіткові мотиви на весну 2025 (фото: instagram.com/heygreatnails)

Лавандовий манікюр

Весна у багатьох асоціюється з відтінками рожевого і фіолетового, тому сміливо вибирайте лавандовий манікюр. Він прекрасно поєднується з будь-яким іншим кольором, а також підходить для довгих і коротких нігтів.

Доповнити лавандовий манікюр можна стемпінгом - тобто перенесенням на ніготь за допомогою штампа малюнка з трафарету. Наприклад, це можуть бути зображення сердечок або ж будь-які абстракції, листяні або квіткові візерунки. Також можна зробити оригінальний френч із фіолетовим кінчиком.



Лавандовий манікюр на весну (фото: instagram.com/motylove_paznokcie)