Цей колір манікюру завжди виглядає дорого: дружина Усика і колишня Остапчука задають тренди

Яскраво-червоний манікюр - це класика, яка ніколи не виходить з моди. Це той колір, який завжди виглядає елегантно, стильно і розкішно. Він додає впевненості, підкреслює жіночність і робить руки вишуканими.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, чому цей відтінок має дорогий вигляд і хто з українських знаменитостей його обирає для важливих подій або навіть у повсякденному житті.

Чому червоний манікюр має дорогий вигляд

Асоціація з елегантністю та класикою

Червоний манікюр вважається класичним і універсальним. Він асоціюється з елегантністю та витонченістю, створюючи враження розкоші та стильності. Саме тому цей колір обирають люди, які бажають створити образ впевненої та сильної особистості.



Катерина Усик обирає червоний манікюр (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Відтінок, який привертає увагу

Яскраво-червоний - це колір, який неможливо не помітити. Він одразу привертає погляди, підкреслюючи жіночі руки і надаючи їм виразності. Це символ впевненості та сили, тому його часто обирають для особливих випадків.

Легко поєднується з будь-яким образом

Червоний манікюр прекрасно доповнює будь-який стиль, чи то класичний чорний костюм, чи то елегантну сукню, чи то навіть звичайний лук із джинсами. Він додає нотку розкоші до простого вбрання і робить його більш витонченим.



Дружина Усика задає тренди (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Червоний манікюр як символ сексуальності

Червоний завжди асоціюється з пристрастю, бажанням і сексуальністю. Тому цей колір підкреслює не тільки елегантність, а й природну привабливість. Ідеальний вибір для тих, хто хоче підкреслити свою жіночність.



Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Хто з українських зірок обирає червоний манікюр

Червоний манікюр часто вибирають знаменитості, стильні бізнес-леді й просто жінки, які люблять привертати увагу своєю елегантністю. Наприклад, дружина боксера Олександра Усика Катерина і колишня дружина ведучого Володимира Остапчука, нотаріус і блогерка Христина Горняк неодноразово демонстрували червоний манікюр на публіці, що стало їхнім стильним акцентом.



Христина Горняк обирає червоний нейл-арт (фото: instagram.com/kristygor)

Як правильно носити червоний манікюр

Не перевантажуйте образ

Якщо у вас червоний манікюр, намагайтеся зробити інші деталі образу більш стриманими. Це дозволить зберегти баланс і не зробить ваш лук занадто яскравим.

Можна експериментувати з червоними відтінками

Яскравий червоний - це універсальний відтінок, але варто експериментувати з темними або більш ніжними варіантами червоного для різних випадків.

Декор і дизайн

Червоний манікюр має чудовий вигляд як сам по собі, так і в поєднанні з мінімальним декором - наприклад, золотими або срібними акцентами.



Яскраво-червоний манікюр завжди в тренді (фото: instagram.com/imarninails)

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