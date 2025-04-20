Маникюр на весну 2025: топ-5 самых модных дизайнов, которые покорят ваше сердце

Молочный маникюр

Молочный маникюр или, как его еще называют, milky nails - это идеальный вариант для повседневной носки, так как такое покрытие выигрышно сочетается с любой одеждой: и повседневной, и праздничной.

Оттенки молочного могут быть самыми разными: от светло-бежевых и полупрозрачных белых и даже до розовых. Такое однотонное покрытие красиво будет смотреться как на длинных, так и на коротких ногтях разной формы. Если вы хотите добавить некую изюминку в молочный нейл-арт, украсьте каждый ноготь небольшим камнем, бусиной или гель-лаком с блестками.



Трендовый маникюр на весну (фото: instagram.com/sarasnailfun)

Микрофренч

Микрофренч - это стильная, современная и необыкновенно элегантная версия классического френча, которая уже несколько сезонов подряд держится в топе маникюрных трендов.

Это маникюр, в котором линия "улыбки" (кончик ногтя) рисуется очень тонкой, едва заметной полоской. От классического френча он отличается деликатностью и точностью: тонкая линия - всего несколько миллиметров.



Микрофренч на весну (фото: instagram.com/motylove_paznokcie)

Французский маникюр с золотом

Французский маникюр или, как его еще называют френч, - один из самых распространенных и популярных видов дизайна ногтей, который уже много десятилетий не теряет своей актуальности.

Классический дизайн выглядит следующим образом: ногтевую пластину покрывают неярким бежевым или пастельно-розовым тоном лака, а на кончик ногтя по форме полумесяца наносят белый цвет. Однако весной можно поэкспериментировать и сделать "улыбку" золотистым гель-лаком с блестками.



Интересный вариант френча (фото: instagram.com/heygreatnails)

Цветочные мотивы

Светлый маникюр с цветочными мотивами - это настоящий бьюти-тренд весны, сочетающий в себе нежность, женственность и вдохновение природой. Можно выбрать пастельные или молочные оттенки с тонким дизайном в виде цветов.

Вариаций множество: маленькие цветочки в стиле минимализма, акварельные бутоны или веточки, объемные 3D-элементы или наклейки, рисунки на одном-двух ногтях.



Цветочные мотивы на весну 2025 (фото: instagram.com/heygreatnails)

Лавандовый маникюр

Весна у многих ассоциируется с оттенками розового и фиолетового, поэтому смело выбирайте лавандовый маникюр. Он прекрасно сочетается с любым другим цветом, а также подходит для длинных и коротких ногтей.

Дополнить лавандовый маникюр можно стемпингом - то есть перенесением на ноготь при помощи штампа рисунка с трафарета. Например, это могут быть изображения сердечек или же любые абстракции, лиственные или цветочные узоры. Также можно сделать оригинальный френч с фиолетовым кончиком.



Лавандовый маникюр на весну (фото: instagram.com/motylove_paznokcie)