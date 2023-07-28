Манікюр, який давно вийшов з моди, але його все одно роблять (фото)

Мода на манікюр так само мінлива, як на одяг, взуття чи зачіски. В покритті нігтів є антитренд, який не варто робити нікому, проте деякі жінки і далі обирають такий лак.

Які нігті не пасують нікому - в матеріалі Styler далі.

Немодне покриття

До такого фахівці з нігтьового сервісу відносять будь-який колір перламутрового типу. Будь-то нюдовий, червоний, синій чи чорний кольори, перламутровий топ на нігтях здатен зіпсувати будь-який стиль.

Так само неактуальні всілякі блискітки, паєтки чи дизайн на всіх нігтях (тим паче різний).

Зараз в моді мінімалізм, тож якщо любите дизайн, зробіть його на одному пальці, наприклад, безіменному.

Перламутрові нігті не личать нікому (фото: instagram.com/beautyspace_charlotte; diananailedit)

Який колір обрати

Якщо ви не надто стежите за нігтьовою модою, обирайте класику: нюд, френч, червоний, чорний.

Топ (останнє прозоре покриття) можете робити глянцевий чи матовий, головне - як ми вже сказали, не перламутровий.

Яку довжину і форму обрати

Довгі і дуже довгі нігті - незручні і дорогі в "обслуговуванні". Але якщо вам сильно хочеться - це ваш вибір. Для цього оберіть форму мигдаль (звужені кінчики), балерина (звужені і запиляні кінчики, схожі на пуанти балерини) або стілус (гострі кінчики).

Форма квадрат краще виглядає на коротких нігтях. Адже відрослий квадрат більш схожий на "лопату".

Найзручнішими на короткі нігті вважається м'який квадрат (коли краєчки закруглені) або овал.