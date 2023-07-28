Маникюр, который давно вышел из моды, но его все равно делают (фото)

Мода на маникюр так же изменчива, как на одежду, обувь или прически. В покрытии ногтей есть антитренд, который не стоит делать никому, однако некоторые женщины продолжают выбирать такой лак.

Какие ногти не подходят никому - в материале Styler дальше.

Немодное покрытие

К такому специалисты ногтевого сервиса относят любой цвет перламутрового типа. Будь то нюдовый, красный, синий или черный цвета, перламутровый топ на ногтях способен испортить любой стиль.

Так же неактуальны всевозможные блестки, пайетки или дизайн на всех ногтях (тем более разный).

Сейчас в моде минимализм, так что если любите дизайн, сделайте его на одном пальце, например, безымянном.

Перламутровые ногти не подходят никому (фото: instagram.com/beautyspace_charlotte; diananailedit)

Какой цвет выбрать

Если вы не слишком следите за ногтевой модой, выбирайте классику: нюд, френч, красный, черный.

Топ (последнее прозрачное покрытие) можете делать глянцевый или матовый, главное - как мы уже сказали, не перламутровый.

Какую длину и форму выбрать

Длинные и очень длинные ногти - неудобные и дорогие в "обслуживании". Но если вам сильно хочется - это ваш выбор. Для этого выберите форму миндаль (суженные кончики), балерина (суженные и запиленные кончики, похожие на пуанты балерины) или стилус (острые кончики).

Форма квадрат лучше смотрится на коротких ногтях. Ведь отросший квадрат больше похож на "лопату".

Самым удобным на короткие ногти считается мягкий квадрат (когда краешки закруглены) или овал.