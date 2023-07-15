Погляньте на цих 4 жінок, які вбухали купу грошей, щоб виглядати "як Барбі"
Захоплення пластичною хірургією іноді переростає в маніакальне бажання покращувати себе знову і знову. А дехто навіть обирає собі ідеал, до якого прагне роками і не жаліє грошей.
Один з таких є лялька Барбі, на яку мріють бути схожими дівчата, і ця манія робить їх відомими.
Дивіться далі в матеріалі Styler, як виглядають жінки, які вбухали купу грошей в гонитві за взірцем.
Чеська Барбі
Справжнє ім'я красуні Габріела Жірачкова, але вона називає себе Лоло Пінк, а ще - "першою чеською Барбі", і легко зрозуміти чому.
23-річна дівчина зробила багато операцій, щоб бути схожою на ляльку.
Вперше вона лягла під ніж у 17 років, щоб збільшити груди, але стверджує, що й до цього вона була дуже схожа на ляльку.
Габріела каже, що гарна від природи (фото: instagram.com/lolotabella)
"У мене були від природи красиві, великі, міцні груди, симетричне обличчя, маленький ніс, великі блакитні очі та довге світле волосся. Люди автоматично припускали, що я перенесла кілька операцій, щоб виглядати так. Однак у мене не було жодної! Я народилася як Барбі!" - розповіла Лола Daily Star.
Тепер вона регулярно проводить кілька незначних неінвазивних процедур, таких як наповнювачі та ботокс, і більш інвазивних процедур, таких як скульптурна ліпосакція.
Лола любить покращувати себе (фото: instagram.com/lolotabella)
Барбі - зірка Playboy
Наннетт Хаммонд Лоскіаво колись була зіркою Playboy, жила розкішним життям, але тепер залишилася без грошей через розлучення.
Дівчина витратила нечувану суму, аби бути схожою на ляльку, - 450 000 доларів.
Тепер же вона, як пишуть ЗМІ, перейшла від життя в розкішному особняку до оренди крихітної однокімнатної квартири.
"У мене було чотири власні машини, коли я була заміжня, і цільовий фонд у розмірі щонайменше 320 000 доларів, але зараз у мене нічого немає", - жаліється Наннет.
Вона зізналася, що зараз у неї нема грошей навіть на педикюр. А ще 2016-го дівчина виглядала так:
Жінка витратила рекордну суму на пластику, але зараз в неї нема нічого (фото: instagram.com/dolly_rockin_it)
Барбі з Берліна
Протягом багатьох років Періс Гермс робила різні пластичні операції, першу з яких, коли їй було лише 18.
Вона розповідає, що після знущань у підлітковому віці пластична хірургія допомогла їй покращити свій зовнішній вигляд - і тепер вона називає себе "справжньою Барбі з Берліна".
Її першою операцією була корекція грудей, потім понеслося: ринопластика, підтяжка брів, операція "котяче око", ліпосакції, три корекції грудей, бразильська підтяжка сідниць.
Німецька Барбі пишається тим, як виглядає (фото: instagram.com/real.barbie.of.berlin)
Не забуваймо про "українську Барбі"
Зараз Валерії Лук'яновій вже 38 років, а світовою зіркою вона стала близько 10 років тому.
Ще в 2007 році Валерія стала володаркою титулу "Міс Діамантова корона України". А в 2012 році дівчина стала світовою інтернет-сенсацією, її фото з'являлося на сторінках західних ЗМІ і в соцмережах.
Дівчина заміжня за чоловіком на ім'я Дмитро, але дітей вона заводити не хоче з життєвих принципів.
Сьогодні українська Барбі виглядає так (фото: instagram.com/valeria_lukyanova21)
Валерія подорожує, займається медитацією і навіть стверджує, що володіє мистецтвом подорожі в часі і просторі за допомогою позателісних подорожей. Ба більше: вона навіть проводить семінари з таких подорожей.
Дівчина стверджує, що зробила лише одну пластичну операцію: збільшила груди на два розміри. Усе інше - тонка талія, крихітний носик, губки бантиком і виразні очі - в неї від природи.
Раніше ми писали, що жінка щовечора влаштовувала сусідам "голе шоу" і навіть не здогадувалася про це.