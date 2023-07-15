Погляньте на цих 4 жінок, які вбухали купу грошей, щоб виглядати "як Барбі"

Один з таких є лялька Барбі, на яку мріють бути схожими дівчата, і ця манія робить їх відомими.

Захоплення пластичною хірургією іноді переростає в маніакальне бажання покращувати себе знову і знову. А дехто навіть обирає собі ідеал, до якого прагне роками і не жаліє грошей.

Дивіться далі в матеріалі Styler, як виглядають жінки, які вбухали купу грошей в гонитві за взірцем.

Чеська Барбі

Справжнє ім'я красуні Габріела Жірачкова, але вона називає себе Лоло Пінк, а ще - "першою чеською Барбі", і легко зрозуміти чому.

23-річна дівчина зробила багато операцій, щоб бути схожою на ляльку.

Вперше вона лягла під ніж у 17 років, щоб збільшити груди, але стверджує, що й до цього вона була дуже схожа на ляльку.

Габріела каже, що гарна від природи (фото: instagram.com/lolotabella)

"У мене були від природи красиві, великі, міцні груди, симетричне обличчя, маленький ніс, великі блакитні очі та довге світле волосся. Люди автоматично припускали, що я перенесла кілька операцій, щоб виглядати так. Однак у мене не було жодної! Я народилася як Барбі!" - розповіла Лола Daily Star.

Тепер вона регулярно проводить кілька незначних неінвазивних процедур, таких як наповнювачі та ботокс, і більш інвазивних процедур, таких як скульптурна ліпосакція.

Лола любить покращувати себе (фото: instagram.com/lolotabella)

Барбі - зірка Playboy

Наннетт Хаммонд Лоскіаво колись була зіркою Playboy, жила розкішним життям, але тепер залишилася без грошей через розлучення.

Дівчина витратила нечувану суму, аби бути схожою на ляльку, - 450 000 доларів.

Тепер же вона, як пишуть ЗМІ, перейшла від життя в розкішному особняку до оренди крихітної однокімнатної квартири.

"У мене було чотири власні машини, коли я була заміжня, і цільовий фонд у розмірі щонайменше 320 000 доларів, але зараз у мене нічого немає", - жаліється Наннет.

Вона зізналася, що зараз у неї нема грошей навіть на педикюр. А ще 2016-го дівчина виглядала так:

Жінка витратила рекордну суму на пластику, але зараз в неї нема нічого (фото: instagram.com/dolly_rockin_it)

Барбі з Берліна

Протягом багатьох років Періс Гермс робила різні пластичні операції, першу з яких, коли їй було лише 18.

Вона розповідає, що після знущань у підлітковому віці пластична хірургія допомогла їй покращити свій зовнішній вигляд - і тепер вона називає себе "справжньою Барбі з Берліна".

Її першою операцією була корекція грудей, потім понеслося: ринопластика, підтяжка брів, операція "котяче око", ліпосакції, три корекції грудей, бразильська підтяжка сідниць.

Німецька Барбі пишається тим, як виглядає (фото: instagram.com/real.barbie.of.berlin)

Не забуваймо про "українську Барбі"

Зараз Валерії Лук'яновій вже 38 років, а світовою зіркою вона стала близько 10 років тому.

Ще в 2007 році Валерія стала володаркою титулу "Міс Діамантова корона України". А в 2012 році дівчина стала світовою інтернет-сенсацією, її фото з'являлося на сторінках західних ЗМІ і в соцмережах.

Дівчина заміжня за чоловіком на ім'я Дмитро, але дітей вона заводити не хоче з життєвих принципів.

Сьогодні українська Барбі виглядає так (фото: instagram.com/valeria_lukyanova21)

Валерія подорожує, займається медитацією і навіть стверджує, що володіє мистецтвом подорожі в часі і просторі за допомогою позателісних подорожей. Ба більше: вона навіть проводить семінари з таких подорожей.

Дівчина стверджує, що зробила лише одну пластичну операцію: збільшила груди на два розміри. Усе інше - тонка талія, крихітний носик, губки бантиком і виразні очі - в неї від природи.