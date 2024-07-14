Манікюр як у Кайлі Дженнер. Трендові квіткові ідеї, які зможе повторити кожна

Манікюр Кайлі Дженнер

Учасниця телешоу "Сімейство Кардаш'ян" обирає стриманий квітковий дизайн. Як можна побачити у соцмережах нейл-майстра зірки, Кайлі зробила собі манікюр у різних кольорових поєднаннях. Для основи вона обрала нюдовий відтінок, який розбавила яскравими квітами, розташованими в хаотичному порядку на кожному із нігтиків.

Манікюр Кайлі Дженнер (Фото: instagram.com/nailsbyzola)

Схожі квіткові дизайни

Наступний манікюр є максимально приближеним до того, який робила собі Дженнер. Проте тут майстер намалював квіти меншими і розташував їх дещо в іншому порядку. Для основи також взятий приємний базовий тон.

Манікюр з квітковим дизайном на літо 2024 (Фото: instagram.com/naileditbeauty)

Яскраве покриття

Якщо ж бажаєте відійти подалі від спокійних відтінків, зверніть увагу на наступний можливий варіант. Попросіть майстра намалювати квіти на яскравій кольоровій основі - рожевій чи будь-якій іншій, яка прийдеться вам до смаку.

Рожевий трендовий манікюр (Фото: instagram.com/amanda.sudolll)

Пастельно-жовтий

Коли забажаєте поекспериментувати з поєднаннями, придивіться до цього трендового покриття. Оберіть приємний нюдовий колір та розбавте його ніжно-жовтим, додавши трохи білого та ніжно-рожевого.

Жовтий модний манікюр на літо (Фото: instagram.com/nailsbylouisadominique)

Багато квітів

Якщо ви з тих, хто любить використовувати дизайн по-максимуму, ця ідея може вам сподобатись. На напівпрозорій основі попросіть майстра намалювати чи нанести готові різноманітні квіти - такий малюнок виглядатиме справді по-літньому і не залишиться без уваги.

Квітковий манікюр 2024 (Фото: instagram.com/paiwaloves)

Персиковий настрій

Для тих, хто обожнює лаконічність та стриманість, може підійти такий манікюр. Спробуйте персиковий френч на формі мигдаль та урізноманітніть його акуратними маленькими квітами, розташувавши їх на одному чи двох нігтиках.

Персиковий френч 2024 (Фото: instagram.com/pearliepressed)

Квіти з блискітками

А коли вам захочеться сяяти, розбавте покриття блискітками потрібного вам відтінку. Нанесіть їх на центр нігтьової пластини та додайте зверху ніжні квіткові узори - такий дизайн виглядатиме точно не банально та буде радувати вас своєю унікальністю.

Модний манікюр з блискітками (Фото: instagram.com/pearliepressed)

Асиметричний дизайн

Це покриття особливо стильно буде виглядати на нігтях форми стилет. Оберіть кольори, які вам захочеться, і можете не зупинятись на одному чи двох, а додати три, чотири і більше… Попросіть майстра розмалювати ніготь асиметричним дизайном, який нагадуватиме квіткові мотиви, але у поєднанні з простими лініями та узорами.

Яскравий манікюр 2024 (Фото: instagram.com/emily__meraki)