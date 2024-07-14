Маникюр как у Кайли Дженнер. Трендовые цветочные идеи, которые сможет повторить каждая

Маникюр Кайли Дженнер

Участница телешоу "Семейство Кардашьян" выбирает сдержанный цветочный дизайн. Как можно увидеть в соцсетях нейл-мастера звезды, Кайли сделала себе маникюр в разных цветовых сочетаниях. Для основы она выбрала нюдовый оттенок, разбавленный яркими цветами, расположенными в хаотическом порядке на каждом из ноготков.

Маникюр Кайли Дженнер (Фото: instagram.com/nailsbyzola)

Похожие цветочные дизайны

Следующий маникюр максимально приближен к тому, который делала себе Дженнер. Однако здесь мастер нарисовал цветы поменьше и расположил их несколько в другом порядке. В качестве основы также взят приятный базовый тон.

Маникюр с цветочным дизайном на лето 2024 (Фото: instagram.com/naileditbeauty)

Яркое покрытие

Если же хотите отойти подальше от спокойных оттенков, обратите внимание на следующий возможный вариант. Попросите мастера нарисовать цветы на яркой цветной основе - розовой или любой другой, которая придется вам по вкусу.

Розовый трендовый маникюр (Фото: instagram.com/amanda.sudolll)

Пастельно-желтый

Если хотите поэкспериментировать с сочетаниями, присмотритесь к этому трендовому покрытию. Выберите приятный цвет и разбавьте его нежно-желтым, добавив немного белого и нежно-розового.

Желтый модный маникюр на лето (Фото: instagram.com/nailsbylouisadominique)

Много цветов

Если вы из тех, кто любит использовать дизайн по максимуму, эта идея может вам понравиться. На полупрозрачной основе попросите мастера нарисовать или нанести готовые разнообразные цветы - такой рисунок будет выглядеть действительно по-летнему и не останется без внимания.

Цветочный маникюр 2024 (Фото: instagram.com/paiwaloves)

Персиковое настроение

Для тех, кто любит лаконичность и сдержанность, может подойти такой маникюр. Попробуйте персиковый френч на форме миндаль и разнообразьте его аккуратными маленькими цветами, расположив их на одном или двух ноготках.

Персиковый френч 2024 (Фото: instagram.com/pearliepressed)

Цветы с блестками

А когда вам захочется сиять, разбавьте покрытие блестками нужного вам оттенка. Нанесите их на центр ногтевой пластины и добавьте сверху нежные цветочные узоры - такой дизайн будет выглядеть небанально и будет радовать вас своей уникальностью.

Модный маникюр с блестками (Фото: instagram.com/pearliepressed)

Асимметричный дизайн

Это покрытие особенно стильно будет смотреться на ногтях формы стилет. Выберите цвета, которые вам захочется, и можете не останавливаться на одном или двух, а добавить три, четыре и больше… Попросите мастера разрисовать ноготь асимметричным дизайном, напоминающим цветочные мотивы, но в сочетании с простыми линиями и узорами.

Яркий маникюр 2024 года (Фото: instagram.com/emily__meraki)