Персиковий, лавандовий та інші: трендові ідеї літнього манікюру, які підкреслять красу ваших ручок
Свіжий манікюр не лише миттєво покращить настрій, але і підкреслить ваші руки, дозволить почуватися ще впевненіше. Цього сезону варто звернути увагу на яскраві відтінки, які дадуть вам можливість по-справжньому сяяти.
На які саме тони слід звернути увагу та чому, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Насичений синій
Цей колір нагадує занурення у крижану воду в літній спекотний день. По-особливому витончено він буде виглядати на нігтях короткої довжини форми м'який квадрат.
Трендовий синій манікюр (Фото: instagram.com/matejanova)
Спокійний беж
Якщо ви понад усе цінуєте практичність та універсальність, придивіться до наступного можливого варіанту. Оберіть однотонне покриття чи додайте безпрограшний дизайн омбре - плавний перехід одного відтінку в інший, як показано на знімку нижче.
Бежевий манікюр з дизайном омбре (Фото: (instagram.com/monmayernails)
Манікюр в пастельних тонах (Фото: instagram.com/the_nailatelier)
Спекотний персиковий
Це ще одна актуальна тенденція, яка не перестає радувати модниць. Поекспериментуйте з поєднаннями дизайнів та кольорів, розбавивши один тон іншим. Крім того, можна спробувати асиметричне доповнення з квітами та лініями. Одну з таких ідей можете бачити далі на сторінці.
Насичений персиковий манікюр (Фото: instagram.com/matejanova)
Персиковий манікюр з дизайном (Фото: instagram.com/thenaillologist)
Вогняний червоний
Ця тенденція переходить із сезону в сезон, і, як бачимо, не набридає. А все тому, що червоний - завжди доречна ідея, яка миттєво робить ваші ручки витонченими та доглянутими.
Приємний лавандовий
Завершує добірку цей модний тренд, який дозволить вам спробувати різні варіанти покриття. Оберіть класичний лавандовий чи колір з додаванням блискіток. На чому б ви не зупинились, ви точно не прогадаєте, адже влітку 2024 лавандовий - справжній хіт.
Лавандові відтінки (Фото: instagram.com/noodle_yess)
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Під час написання матеріалу були використані джерела: Who What Wear, Instagram-сторінки нейл-блогерок matejanova, monmayernails, the_nailatelier, thenaillologist, noodle_yess.