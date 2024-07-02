Персиковий, лавандовий та інші: трендові ідеї літнього манікюру, які підкреслять красу ваших ручок

Свіжий манікюр не лише миттєво покращить настрій, але і підкреслить ваші руки, дозволить почуватися ще впевненіше. Цього сезону варто звернути увагу на яскраві відтінки, які дадуть вам можливість по-справжньому сяяти.

На які саме тони слід звернути увагу та чому, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Насичений синій

Цей колір нагадує занурення у крижану воду в літній спекотний день. По-особливому витончено він буде виглядати на нігтях короткої довжини форми м'який квадрат.

Трендовий синій манікюр (Фото: instagram.com/matejanova)

Спокійний беж

Якщо ви понад усе цінуєте практичність та універсальність, придивіться до наступного можливого варіанту. Оберіть однотонне покриття чи додайте безпрограшний дизайн омбре - плавний перехід одного відтінку в інший, як показано на знімку нижче.

Бежевий манікюр з дизайном омбре (Фото: (instagram.com/monmayernails)

Манікюр в пастельних тонах (Фото: instagram.com/the_nailatelier)

Спекотний персиковий

Це ще одна актуальна тенденція, яка не перестає радувати модниць. Поекспериментуйте з поєднаннями дизайнів та кольорів, розбавивши один тон іншим. Крім того, можна спробувати асиметричне доповнення з квітами та лініями. Одну з таких ідей можете бачити далі на сторінці.

Насичений персиковий манікюр (Фото: instagram.com/matejanova)

Персиковий манікюр з дизайном (Фото: instagram.com/thenaillologist)

Вогняний червоний

Ця тенденція переходить із сезону в сезон, і, як бачимо, не набридає. А все тому, що червоний - завжди доречна ідея, яка миттєво робить ваші ручки витонченими та доглянутими.

Приємний лавандовий

Завершує добірку цей модний тренд, який дозволить вам спробувати різні варіанти покриття. Оберіть класичний лавандовий чи колір з додаванням блискіток. На чому б ви не зупинились, ви точно не прогадаєте, адже влітку 2024 лавандовий - справжній хіт.

Лавандові відтінки (Фото: instagram.com/noodle_yess)