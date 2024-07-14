ua en ru
Нд, 14 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Манікюр як у Кайлі Дженнер. Трендові квіткові ідеї, які зможе повторити кожна

Неділя 14 липня 2024 07:15
UA EN RU
Манікюр як у Кайлі Дженнер. Трендові квіткові ідеї, які зможе повторити кожна Модний манікюр з квітами як у Кайлі Дженнер (Фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Трендовий манікюр - простий спосіб підняти собі настрій та підкреслити повсякденні образи. Цього разу надихніться дизайном, який обирають для себе світові знаменитості, а саме - американська світська левиця Кайлі Дженнер.

Про дизайн нігтів відомої модельєрки та інші його ідеї розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Манікюр Кайлі Дженнер

Учасниця телешоу "Сімейство Кардаш'ян" обирає стриманий квітковий дизайн. Як можна побачити у соцмережах нейл-майстра зірки, Кайлі зробила собі манікюр у різних кольорових поєднаннях. Для основи вона обрала нюдовий відтінок, який розбавила яскравими квітами, розташованими в хаотичному порядку на кожному із нігтиків.

Манікюр як у Кайлі Дженнер. Трендові квіткові ідеї, які зможе повторити кожнаМанікюр Кайлі Дженнер (Фото: instagram.com/nailsbyzola)

Схожі квіткові дизайни

Наступний манікюр є максимально приближеним до того, який робила собі Дженнер. Проте тут майстер намалював квіти меншими і розташував їх дещо в іншому порядку. Для основи також взятий приємний базовий тон.

Манікюр як у Кайлі Дженнер. Трендові квіткові ідеї, які зможе повторити кожнаМанікюр з квітковим дизайном на літо 2024 (Фото: instagram.com/naileditbeauty)

Яскраве покриття

Якщо ж бажаєте відійти подалі від спокійних відтінків, зверніть увагу на наступний можливий варіант. Попросіть майстра намалювати квіти на яскравій кольоровій основі - рожевій чи будь-якій іншій, яка прийдеться вам до смаку.

Манікюр як у Кайлі Дженнер. Трендові квіткові ідеї, які зможе повторити кожнаРожевий трендовий манікюр (Фото: instagram.com/amanda.sudolll)

Пастельно-жовтий

Коли забажаєте поекспериментувати з поєднаннями, придивіться до цього трендового покриття. Оберіть приємний нюдовий колір та розбавте його ніжно-жовтим, додавши трохи білого та ніжно-рожевого.

Манікюр як у Кайлі Дженнер. Трендові квіткові ідеї, які зможе повторити кожнаЖовтий модний манікюр на літо (Фото: instagram.com/nailsbylouisadominique)

Багато квітів

Якщо ви з тих, хто любить використовувати дизайн по-максимуму, ця ідея може вам сподобатись. На напівпрозорій основі попросіть майстра намалювати чи нанести готові різноманітні квіти - такий малюнок виглядатиме справді по-літньому і не залишиться без уваги.

Манікюр як у Кайлі Дженнер. Трендові квіткові ідеї, які зможе повторити кожнаКвітковий манікюр 2024 (Фото: instagram.com/paiwaloves)

Персиковий настрій

Для тих, хто обожнює лаконічність та стриманість, може підійти такий манікюр. Спробуйте персиковий френч на формі мигдаль та урізноманітніть його акуратними маленькими квітами, розташувавши їх на одному чи двох нігтиках.

Манікюр як у Кайлі Дженнер. Трендові квіткові ідеї, які зможе повторити кожнаПерсиковий френч 2024 (Фото: instagram.com/pearliepressed)

Квіти з блискітками

А коли вам захочеться сяяти, розбавте покриття блискітками потрібного вам відтінку. Нанесіть їх на центр нігтьової пластини та додайте зверху ніжні квіткові узори - такий дизайн виглядатиме точно не банально та буде радувати вас своєю унікальністю.

Манікюр як у Кайлі Дженнер. Трендові квіткові ідеї, які зможе повторити кожнаМодний манікюр з блискітками (Фото: instagram.com/pearliepressed)

Асиметричний дизайн

Це покриття особливо стильно буде виглядати на нігтях форми стилет. Оберіть кольори, які вам захочеться, і можете не зупинятись на одному чи двох, а додати три, чотири і більше… Попросіть майстра розмалювати ніготь асиметричним дизайном, який нагадуватиме квіткові мотиви, але у поєднанні з простими лініями та узорами.

Манікюр як у Кайлі Дженнер. Трендові квіткові ідеї, які зможе повторити кожнаЯскравий манікюр 2024 (Фото: instagram.com/emily__meraki)

Також подивіться, як виглядають найкращі зачіски для жінок після 50 років.

А ще ми писали про те, чи можна ділитися манікюрними кусачками та що може статись з нігтями.

Для написання матеріалу були використані джерела: Instagram-сторінка зіркової нейл-майстрині Zola Ganzorigt, а також сторінки інших фахівців з манікюру: naileditbeauty, amanda.sudolll, nailsbylouisadominique, paiwaloves, pearliepressed, emily__meraki.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краса Стиль життя Тренди
NEWS
У Трампа стріляли. Що відомо і в якому стані кандидат у президенти США
У Трампа стріляли. Що відомо і в якому стані кандидат у президенти США